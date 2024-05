M. Bourita s’entretient à Banjul avec le deuxième ministre des AE de Brunei

vendredi, 3 mai, 2024 à 13:56

Banjul – Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a reçu, jeudi à Banjul en Gambie, le deuxième ministre des Affaires étrangères de Brunei Darussalam, Dato Erywan Pehin Yusof.

Lors de cette entrevue, tenue en marge des travaux de la 15ème session de la Conférence Islamique au Sommet, prévue les 4 et 5 mai à Banjul, les deux parties ont examiné les relations bilatérales et les moyens de les raffermir davantage dans les différents domaines.

Cet entretien s’inscrit dans le cadre de la consultation et la coordination continues entre les deux pays frères sur les questions d’intérêt commun.

Le Sultanat de Brunei est membre de l’Association des Nations d’Asie du Sud-Est (ASEAN) qui regroupe 10 Etats. Le Maroc a obtenu lors de la réunion tenue le 4 septembre 2023 à Jakarta, le statut de “Partenaire de dialogue sectoriel” de ce groupement devenant ainsi le premier pays d’Afrique du Nord à obtenir ce statut, ce qui consacre la vision clairvoyante de Sa Majesté le Roi Mohammed VI concernant la diversification des partenaires et conforte la position du Royaume en tant qu’interlocuteur privilégié de ce groupement géopolitique et économique de grande importance. Le Royaume a rejoint ainsi la Suisse, la Norvège, la Turquie, le Pakistan, le Brésil, les Émirats arabes unis et l’Afrique du Sud.

M. Bourita avait eu auparavant une série d’entretiens avec plusieurs de ses homologues participant au sommet islamique qui s’ouvre samedi dans la capitale gambienne en présence des chefs d’Etat et de gouvernement des pays membres de l’Organisation de la coopération islamique OCI.

Le ministre s’est entretenu avec les chefs de la diplomatie du Yémen, du Niger, du Gabon, du Mali, de la Gambie, du Sénégal et de la Mauritanie, axés sur le renforcement des relations bilatérales et sur des sujets d’intérêt commun.