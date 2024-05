M. Bourita s’entretient à Banjul avec le ministre djiboutien des Affaires étrangères

vendredi, 3 mai, 2024 à 19:04

Banjul – Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a eu, vendredi à Banjul en Gambie, des entretiens avec le ministre djiboutien des Affaires étrangères et de la coopération Internationale, Mahmoud Ali Youssouf.

Lors de cette entrevue, tenue en marge des travaux de la 15-ème session de la Conférence Islamique au Sommet, prévue les 4 et 5 mai à Banjul, les deux ministres ont examiné les relations bilatérales et les moyens de les raffermir davantage.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de ces entretiens, le chef de la diplomatie djiboutienne a indiqué que cette rencontre “cordiale” avec son homologue marocain a été l’occasion d’examiner les relations fortes entre les deux pays et les moyens de les consolider davantage.

Cette entrevue s’est déroulée en présence de Mohamed Methqal, ambassadeur, directeur général de l’Agence marocaine de la coopération internationale (AMCI) et de Dya-Eddine Saïd Bamakhrama et Mohamed Douhour Hersi, respectivement ambassadeur de Djibouti auprès de l’OCI et ambassadeur de Djibouti au Maroc.

M. Bourita avait eu auparavant une série d’entretiens avec plusieurs de ses homologues participant au sommet islamique qui s’ouvre samedi dans la capitale gambienne.

Ses entretiens avec les chefs de la diplomatie du Yémen, du Niger, de Brunei, du Gabon, du Mali, de la Gambie, du Sénégal et de la Mauritanie, ont été axés sur le renforcement des relations bilatérales et sur plusieurs autres sujets d’intérêt commun.