M. Bourita s’entretient à New York avec son homologue du Suriname

mardi, 24 septembre, 2024 à 23:55

Nations Unies (New York) – Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, s’est entretenu, mardi à New York, avec son homologue du Suriname, Albert Ramdin.

Lors de cette entrevue, tenue en marge de la 79è session de l’Assemblée générale de l’ONU, l’accent a été mis notamment sur les moyens de renforcer les relations entre le Maroc et la République du Suriname.

Les deux ministres se sont félicités, à cette occasion, des actions de coopération réalisées dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route de coopération couvrant la période 2021-2024.

A cet égard, il a été convenu de signer prochainement une nouvelle feuille de route visant à élargir les domaines de coopération bilatérale, et à renforcer la dimension économique pour promouvoir les échanges et les investissements entre les deux pays.