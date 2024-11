M. Mezzour s’entretient à Francfort avec le ministre du Commerce extérieur de la RD-Congo

vendredi, 8 novembre, 2024 à 11:10

Francfort – Le ministre du Commerce et de l’Industrie, Ryad Mezzour, s’est entretenu avec le ministre du Commerce extérieur de la République démocratique du Congo, Julien Paluku, en marge du 3e Forum “Africa Trade & Invest”, qui s’est tenu les 6 et 7 novembre à Francfort.

À cette occasion, les deux ministres ont débattu des moyens de renforcer la coopération maroco-congolaise, particulièrement dans le domaine de l’énergie et des mines, et examiné l’état d’avancement des projets communs avec la RD-Congo dans ces deux secteurs stratégiques.

La rencontre avec le ministre congolais a été également l’occasion de souligner les orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en faveur d’une Afrique confiante et d’un Maroc engagé dans un partenariat de codéveloppement avec le continent, illustré récemment par l’initiative Atlantique lancée par le Souverain, a précisé M. Mezzour.

Dans une déclaration à la MAP, M. Paluku a salué l’Initiative Royale, précisant que son pays souhaite en tirer parti afin de renforcer son intégration régionale et de profiter des opportunités offertes par cette alliance stratégique, en particulier dans le secteur du cobalt, où le pays dispose du plus grand gisement mondial.

M. Paluku a souligné, à cet égard, l’importance de la coopération maroco-congolaise dans le secteur des batteries électriques, rappelant qu’en 2021, lors du “RDC-Africa Business Forum” à Kinshasa, M. Mezzour avait présenté le projet de développement des chaînes de valeur des batteries en Afrique.

“Aujourd’hui, à Francfort, je suis heureux d’apprendre que le projet marocain a bien progressé”, s’est réjoui le ministre congolais, exprimant le souhait de son pays de tirer profit de l’expérience du Maroc, afin de reproduire le modèle marocain en RD-Congo.

M. Paluku a également salué la vision d’entraide, de co-développement et de prospérité partagée que le Maroc prône pour l’Afrique. “Pour les pays africains, l’échange d’expériences est essentiel, car nous partageons des défis communs. Plutôt que de suivre des modèles extérieurs, nous pouvons tirer profit de nos propres expériences”, a-t-il expliqué.

Le Forum “Africa Trade & Invest” a réuni des représentants du secteur privé allemand et plusieurs délégations africaines, composées de décideurs politico-économiques, avec la Somalie comme invitée d’honneur, représentée par son président Hassan Sheikh Mohamud.

Sous le thème “Créer le cadre idéal pour libérer les opportunités commerciales et d’investissement en Afrique”, cette rencontre vise à identifier les régulations nécessaires pour renforcer la présence des entreprises allemandes sur le continent africain, ainsi que les dispositifs existants de financement et de réduction des risques.

Afrika-Verein est une organisation dédiée à la promotion des échanges économiques entre l’Allemagne et les pays africains. Elle regroupe plus de 550 membres, principalement des entreprises et institutions allemandes, et représente environ 85% de l’activité allemande en Afrique, couvrant tous les secteurs, des start-ups aux grandes entreprises du DAX.