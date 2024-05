Le Maroc et le Japon déterminés à renforcer davantage leurs relations “historiquement amicales, fondées sur l’amitié entre les deux Familles Impériale et Royale”

vendredi, 31 mai, 2024 à 15:44

Tokyo – La Cheffe de la diplomatie japonaise, Yoko Kamikawa, et le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, ont exprimé, lors de leurs entretiens vendredi à Tokyo, la détermination des deux pays à renforcer davantage leurs relations bilatérales pour englober plusieurs domaines de coopération.

Mme Kamikawa a souligné que le Maroc et le Japon entretiennent “des relations historiquement amicales”, fondées sur l’amitié entre les deux Familles Impériale et Royale, indique un communiqué publié par le ministère nippon des Affaires étrangères à l’issue de ces entretiens.

Elle a fait part de la volonté de son pays de promouvoir davantage ses relations avec le Royaume du Maroc, en tant que partenaire avec lequel il coopère dans plusieurs domaines, notamment économique.

Pour sa part, M. Bourita a formé le vœu de voir le “Mémorandum de coopération pour un partenariat renforcé”, signé vendredi à Tokyo entre le Maroc et le Japon, consolider encore plus la coopération bilatérale dans un large éventail de domaines, notamment politique et sécuritaire, économique, des infrastructures, des énergies renouvelables et de la sécurité alimentaire.

Le Mémorandum de coopération pour un partenariat renforcé signé par M. Bourita et Mme Kamikawa, illustre la qualité et la profondeur des relations entre les deux pays et définit les principaux axes de la coopération future entre le Maroc et le Japon.

Dans ce document, les deux pays réaffirment leur engagement à œuvrer de concert pour la préservation de la paix et de l’ordre international, basé sur les principes et les objectifs de la Charte des Nations Unies, ainsi que sur les principes du respect de la souveraineté nationale et de l’intégrité territoriale.