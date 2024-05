Mme Benali : le ministère accélère la mise en œuvre de plusieurs projets dans le domaine gazier (Mme. Benali)

lundi, 27 mai, 2024 à 22:42

Rabat – La ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Benali, a affirmé, lundi à Rabat, que son département déploie d’importants efforts pour l’accélération de la mise en œuvre de plusieurs projets dans les domaines de la recherche et l’exploration du gaz, et de son interconnexion aux marchés internationaux.