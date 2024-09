Mme El Mansouri préside une réunion avec le nouveau bureau du Conseil national de l’Ordre des architectes

vendredi, 13 septembre, 2024 à 18:41

Rabat – La ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, Fatima Ezzahra El Mansouri, a présidé, vendredi à Rabat, une réunion de travail avec le nouveau président du Conseil national de l’Ordre des architectes (CNOA), Chakib Benabdellah, accompagné des membres de son nouveau bureaux et des présidents des Conseils régionaux de l’Ordre (CROA).

Lors de cette rencontre, qui intervient conformément aux Hautes orientations Royales visant l’amélioration de l’environnement des affaires et l’encadrement technique et juridique du secteur de la construction et du cadre bâti, Mme El Mansouri a rappelé “l’engagement et la détermination du ministère à accompagner les instances ordinales en vue d’œuvrer de concert pour l’encadrement et le développement de la profession et du secteur”, indique un communiqué du département.

Elle a, également, “salué les efforts du CNOA et des CROA pour l’élan de solidarité et l’engagement indéfectible dont l’ensemble de la profession d’architecte a fait preuve, lors du douloureux séisme d’Al Haouz”.

De même, la ministre a invité les représentants de l’instance ordinale à “davantage d’implication dans les efforts de reconstruction, déjà en marche, afin de surmonter les difficultés rencontrées et pouvoir reloger dignement les populations sinistrées, tout en préservant les dimensions architecturales et patrimoniales locales, conformément aux Hautes instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI”, note la même source.

Les représentants de la profession ont, pour leur part, exposé les différents chantiers prioritaires du CNOA, passant en revue les défis auxquels fait face la profession et le secteur, ainsi que les principales attentes nécessitant un appui du ministère, notamment la formation et le renforcement du cadre juridique, ajoute le communiqué.

Le CNOA a élu un nouveau bureau pour un mandat de quatre ans (2024-2027), ayant pour objectif de promouvoir l’excellence architecturale en encourageant la créativité, l’innovation et la qualité des réalisations architecturales à travers le pays, a-t-on conclu.