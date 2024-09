ONU: Entretiens à New York entre M. Akhannouch et le président du gouvernement espagnol

mardi, 24 septembre, 2024 à 20:08

Les opportunités et les défis inhérents à la formation des ingénieurs, dans un contexte de transformation numérique rapide, ont été au menu d’une conférence animée, mardi à Rabat, par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Abdellatif Miraoui, à l’occasion de la rentrée universitaire de l’École nationale supérieure d’arts et métiers (ENSAM) de l’Université Mohammed V de Rabat (UM5R) et l’inauguration de ses nouveaux locaux rénovés.