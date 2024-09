ONU: M. Bourita s’entretient avec le SG de la CICA

mardi, 24 septembre, 2024 à 8:49

Nations unies (New York) – Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a eu, lundi à New York, des entretiens avec le Secrétaire général de la Conférence pour l’interaction et les mesures de confiance en Asie (CICA), Kairat Sarybay.

Ces entretiens ont été l’occasion d’examiner les moyens de renforcer les liens de coopération entre le Maroc et la CICA, alors que le Royaume entend obtenir le statut d’État observateur au sein de cette organisation pan-asiatique, a déclaré à la presse M. Sarybay, à l’issue de cette entrevue tenue en marge de la 79e Assemblée générale des Nations unies.

“Nous avons discuté des mesures concrètes que nous pouvons prendre ensemble maintenant et à l’avenir” pour consolider la coopération bilatérale, a ajouté M. Sarybay, soulignant la contribution que le Royaume est en mesure d’apporter à la CICA.

Jugeant nécessaire pour ce groupement asiatique de renforcer ses liens de coopération avec l’Afrique, le SG de la CICA, a souligné dans ce sens l’importance de tirer parti du “rôle important que joue le Maroc au sein du continent”.

“Le Maroc est une économie très dynamique qui enregistre une croissance rapide”, a fait remarquer M. Sarybay, se disant confiant qu’avec le Royaume, « nous pouvons favoriser l’établissement de ponts solides entre les deux parties”.