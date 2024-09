ONU/Afrique: Le Maroc réaffirme son engagement pour une coopération solidaire et agissante

mercredi, 25 septembre, 2024 à 8:25

Nations Unies (New York) – Le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch a affirmé, mardi à New York, l’engagement du Maroc, sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en faveur d’une coopération Sud-Sud basée sur la solidarité et l’action commune.

Dans son discours devant la 79è session de l’Assemblée générale de l’ONU, M. Akhannouch a notamment évoqué la vocation atlantique du Royaume, en soulignant que le Maroc est fermement convaincu que cet espace peut se muer en un symbole de communion, de complémentarité économique et de rayonnement aussi bien à l’échelle continentale qu’internationale.

Il a, à ce propos, rappelé l’appel lancé par Sa Majesté le Roi en faveur du renforcement des relations d’intégration et de solidarité entre les pays africains atlantiques dans le cadre du “Processus de Rabat des Etats africains atlantiques”, notant que cette initiative royale, qui ambitionne de faire de cet espace africain une région de paix, de stabilité et de développement, incarne une coopération Sud-Sud basée sur l’action commune et la solidarité.

Le chef du gouvernement a également cité l’initiative ambitieuse lancée par le Souverain en vue de permettre aux pays du Sahel un accès à la façade atlantique, relevant que le Souverain est convaincu que cette région a pleinement le droit de contribuer à l’économie mondiale.

“Cette initiative royale pionnière se veut un pilier de prospérité, de paix et de stabilité pour cette partie du continent africain”, a-t-il enchaîné, relevant que c’est ce même esprit de solidarité qui a présidé au projet de Gazoduc reliant le Maroc et le Nigeria.

Il s’agit d’un projet précurseur qui va favoriser la complémentarité économique et le développement dans la façade atlantique et bénéficier à 13 pays africains, a expliqué M. Akhannouch.

Dans son discours prononcé en présence du ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et de l’ambassadeur, représentant permanent du Maroc à l’ONU, Omar Hilale, le chef du gouvernement a, par ailleurs, soutenu que l’Afrique aspire à la solidarité et à la coopération internationales pour relever les différents défis auxquels le continent est confronté.

Dans ce cadre, il a rappelé que le Maroc, conformément aux Hautes orientations royales, a fondé sa diplomatie multilatérale sur l’ambition et la clarté, et attache l’importance à l’évolution de la coopération avec les partenaires historiques, tout en établissant des relations de confiance avec de nouveaux partenaires sur la base de la solidarité effective et du co-développement.

Evoquant la coopération en matière de lutte contre le changement climatique en Afrique, le chef du gouvernement a indiqué que le Maroc plaide pour des mécanismes financiers innovants capables de valoriser l’impact positif des fonds climat et garantir la capacité de gestion de la dette.

La réforme de la structure financière internationale devrait également être accélérée, dans le but de répondre aux besoins des pays en développement, a-t-il en outre souligné, en rappelant que le Maroc prône une meilleure représentation des pays africains dans les conseils d’administration de la Banque mondiale et des banques multilatérales, entre autres.