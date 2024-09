Rabat: Convention de partenariat pour le soutien de la Recherche et Développement dans le domaine de la transformation numérique

vendredi, 20 septembre, 2024 à 22:58

Rabat – Le ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration et la Fondation de Recherche, de Développement et d’Innovation en Sciences et Ingénierie (FRDISI) ont signé, vendredi à Rabat, une convention de partenariat visant à soutenir la Recherche et Développement dans le domaine de la transformation numérique.

Cette convention a été signée par la ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, Mme Ghita Mezzour, et le président du Conseil d’administration de la FRDISI, M. André Azoulay, indique un communiqué du ministère.

En vertu de cette convention, 18 projets de thèses de doctorat dans les domaines du numérique seront accompagnés par une bourse mensuelle de 7.000 dirhams, outre le fait d’assurer un soutien et un accompagnement sur une période de 3 ans, ajoute la même source.

Cette convention s’inscrit dans le cadre du soutien constant du ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration aux jeunes compétences et talents dans les domaines de la numérisation et des nouvelles technologies, et ce dans le cadre d’une approche participative avec les différentes parties prenantes, précise-t-on.

Il s’agit également de “contribuer à renforcer l’intégration de notre jeunesse dans les métiers d’avenir, tout en les encourageant à innover, et ce conformément à la vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, qui a appelé à la formation d’un nombre suffisant de ressources humaines qualifiées et spécialisées dans le domaine du numérique et à l’enracinement de cette culture au sein des différentes franges de la société”, conclut le communiqué.