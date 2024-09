Réunion jeudi du Conseil de gouvernement

lundi, 30 septembre, 2024 à 12:57

L’Organisation du monde islamique pour l’éducation, les sciences et la culture (ICESCO) a appelé, lundi à l’occasion de la Journée mondiale de la traduction, à une action concertée et solidaire pour préserver et promouvoir cet “art humain noble”, qui a toujours été un moyen de rapprochement entre les peuples.