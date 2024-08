Sahara marocain: Le Tchad réitère sa “position constante en faveur de l’intégrité territoriale et de la souveraineté du Maroc sur l’ensemble de son territoire, y compris la région du Sahara”

mercredi, 14 août, 2024 à 13:02

Dakhla – La République du Tchad a réitéré, mercredi à Dakhla, sa “position constante en faveur de l’intégrité territoriale et de la souveraineté du Maroc sur l’ensemble de son territoire, y compris la région du Sahara”.

Cette position a été réaffirmée dans le Communiqué conjoint signé, aujourd’hui à Dakhla, à l’issue de la rencontre entre le ministre d’État, ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine, des Tchadiens de l’étranger et de la Coopération internationale, Porte-parole du gouvernement, M. Abderaman Koulamallah, et le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita.

Le même Communiqué conjoint a “réaffirmé l’appui du Tchad au Plan d’autonomie sous souveraineté marocaine, présenté par le Royaume en 2007, comme seule base pour une solution crédible et réaliste pour la résolution de ce différend régional”, et “salué les efforts des Nations Unies en tant que cadre exclusif pour parvenir à une solution réaliste, pratique et durable au différend autour du Sahara”.

Lors d’un point de presse tenu à l’issue de la signature, M. Bourita s’est félicité de cette position claire, tout en saluant la décision du Tchad d’ouvrir un Consulat Général à Dakhla, ce jour même, le 14 août 2024, et qui coïncide avec la célébration du 45ème anniversaire de la récupération de Oued Eddahab.

A rappeler que le ministre d’État, ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine, des Tchadiens de l’étranger et de la Coopération internationale, Porte-parole du gouvernement, M. Abderaman Koulamallah, effectue une visite au Maroc, au cours de laquelle il a eu des consultations avec son homologue marocain M. Nasser Bourita et inauguré le siège du Consulat Général du Tchad à Dakhla.

Les deux ministres ont, par ailleurs, procédé à la signature de plusieurs accords de coopération.