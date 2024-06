Salon de l’IAV Hassan II : Le Maroc déterminé à poursuivre sur la voie d’un développement durable et inclusif (M. Sadiki)

vendredi, 7 juin, 2024 à 16:33

Rabat – Le Maroc, sous le Leadership éclairé de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, est déterminé à poursuivre sur la voie d’un développement durable et inclusif, en plaçant la synergie environnementale au cœur de ses politiques publiques, a affirmé, vendredi à Rabat, le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Mohamed Sadiki.

S’exprimant à l’ouverture de la 3ème édition du Salon de l’Institut Agronomique et Vétérinaire (IAV) Hassan II, M. Sadiki a mis en lumière le concept de “synergie environnementale qui est avant tout une vision globale et intégrée du territoire, où chaque action et chaque projet sont pensés en tenant compte des impacts sur l’ensemble des écosystèmes”.

M. Sadiki a également expliqué, lors de ce rendez-vous organisé par les associations des étudiants des différentes filières de l’IAV Hassan II, que “la synergie environnementale ne doit pas être perçue uniquement comme une contrainte, mais comme une source de solutions, de progrès économique et social, et de bien-être pour tous”.

“C’est une approche qui transcende les frontières sectorielles, qui encourage la coopération entre les acteurs publics, privés et associatifs, et qui place les populations locales au cœur du processus de décision”, a-t-il ajouté.

Par ailleurs, M. Sadiki est revenu sur le rôle du corps professoral et des étudiants qui, par leurs travaux de recherche, leurs innovations et leur dynamisme, contribuent à relever les défis environnementaux auxquels notre pays est confronté.

De son côté, le directeur de l’IAV Hassan II, Aziz Hraiki, a relevé que cette 3ème édition du Salon de l’IAV Hassan II témoigne de l’importance qu’accorde le ministère à la formation de la jeunesse, et met en lumière la vision claire qui entoure le secteur.

Il a aussi déclaré que cet événement est le point culminant d’une série de conférences et de débats organisés par les différentes associations d’étudiants, abordant la problématique de la synergie environnementale et des stratégies territoriales pour un avenir durable et de qualité.

Dans ce sens, M. Hraiki a relevé l’importance de la collaboration et du partage des connaissances pour renforcer la synergie entre les différents acteurs et promouvoir le progrès de l’agriculture au Maroc.

Placée sous le thème : “Synergie environnementale : quelles stratégies territoriales à adopter pour un avenir durable et de qualité ?”, le Salon de l’IAV Hassan II constitue un carrefour indispensable de rencontres et de connexions avec le milieu professionnel, en complément de la formation académique reçue par les étudiants.

En plus des stands et expositions, animés par les élèves ingénieurs des différentes filières de formation, plusieurs conférences sont organisées, animées par des experts, autour de diverses thématiques, en relation avec la transition agro-écologique, la pénurie d’eau au Maroc, l’industrie agroalimentaire, l’intelligence géospatiale et l’innovation territoriale.

Depuis sa création il y a plus d’un demi-siècle par Feu Sa Majesté le Roi Hassan II, l’IAV Hassan II a formé les cadres et les dirigeants du secteur agricole au Maroc. Créé comme un véritable hub interdisciplinaire de renommée nationale et internationale, il offre une formation de haute qualité dans plusieurs filières phares, au service du développement agricole du Royaume.

À noter que la stratégie Génération Green a pour ambition de renforcer la formation agricole à travers un objectif de formation de 150.000 diplômés, dont 10.000 dans l’enseignement supérieur.

Ont pris part à la cérémonie des représentants du corps diplomatique, des représentants des organisations professionnelles, des professeurs, ainsi qu’une importante délégation de responsables du ministère.