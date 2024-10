Séisme d’Al-Haouz : En application des Hautes Instructions Royales, prolongation de 5 mois de la durée du versement des aides d’urgence dédiées à la réhabilitation des habitations endommagées (Akhannouch)

mercredi, 2 octobre, 2024 à 18:42

La 15ème édition du Salon du Cheval d’El Jadida, organisée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et se poursuivant jusqu’au 6 octobre, propose une série d’activités ludiques et éducatives pour les enfants, leur permettant de découvrir l’univers du cheval et les traditions équestres, un patrimoine riche du Maroc.