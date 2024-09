Le Soudan réitère son soutien à l’intégrité territoriale du Maroc

mercredi, 25 septembre, 2024 à 8:32

Nations unies (New York) – Le Soudan a réitéré, mardi à New York, son ferme soutien à l’intégrité territoriale et à la souveraineté du Maroc.

“Le Soudan soutient l’intégrité territoriale du Maroc” et renouvelle son appui total au Royaume à ce sujet, a déclaré à la presse le ministre des Affaires étrangères du Soudan, Hussein Awad Ali, à l’issue d’un entretien avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

Tenu en marge de la 79e Assemblée générale de l’Onu, cet entretien a été l’occasion pour les deux responsables de souligner les liens de fraternité entre les deux pays, et de discuter de plusieurs sujets d’intérêt commun.