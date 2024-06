Souss-Massa : M. Sadiki se félicite du bilan “très positif” de l’ORMVA au titre de 2023

lundi, 3 juin, 2024 à 13:29

Agadir – Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Mohammed Sadiki, s’est félicité, lundi à Agadir, des résultats “très positifs” réalisés par l’Office Régional de Mise en Valeur Agricole de Souss-Massa (ORMVASM) au titre de l’année 2023.

S’exprimant à l’ouverture des travaux du Conseil d’administration de l’ORMVASM, M. Sadiki a salué les réalisations techniques et financières de l’Office, soulignant la nécessité d’une concertation entre toutes les parties prenantes pour optimiser la mise en œuvre du plan régional de la Stratégie Génération Green dans la région.

Il a, dans ce sens, rappelé l’importance accordée à la région du Souss-Massa dans le cadre de la Stratégie Génération Green qui prévoit un investissement total d’environ 24,6 milliards DH à l’horizon 2030, comprenant la réalisation de 234 projets au profit de 320.000 agriculteurs et la création d’environ 51 millions de journées de travail.

Le ministre a également pointé du doigt les conditions climatiques exceptionnelles caractérisées par une faible pluviométrie dans la région et ses répercussions sur les activités agricoles, rappelant les programmes du ministère visant à soutenir les filières de production animale et végétale, de préservation du cheptel et des plantations.

Pour part, le directeur de l’ORMVASM, Nor-Eddine Kessa, a présenté le bilan des réalisations physiques et financières de l’établissement au titre de l’exercice 2023, l’état d’avancement de l’exécution du budget 2024 ainsi que les différents aspects de gouvernance de l’Office et les réalisations techniques des projets programmés dans le cadre de la stratégie de Génération Green 2020-2030 et les projets horizontaux en cours d’achèvement.

Il a, en outre, informé les membres du Conseil d’administration de l’état des filières de production végétale et animale au cours de la campagne agricole 2023-2024, des grandes lignes du programme d’irrigation et de l’aménagement de l’espace agricole dans le cadre du programme national d’économie d’eau d’irrigation (PNEEI), du programme de petite et moyenne hydraulique et dans les zones de montagne, ainsi que de la maintenance des équipements hydro-agricoles dans les périmètres irrigués.

Le responsable a également passé en revue le programme d’urgence de reconstruction et de mise à niveau agricole dans les zones touchées par le séisme dans la province de Taroudant et le programme visant à atténuer le manque de précipitations sur le cheptel et les filières de production de la région.

Les membres du Conseil d’Administration ont, pour leur part, mis en avant les résultats physiques et financiers “exceptionnels et sans précédent” atteints en 2023, notamment la poursuite de l’aménagement de l’espace agricole et l’amélioration de l’efficacité du service de l’eau grâce au Programme national d’économie d’eau d’irrigation en augmentant la superficie totale équipée en irrigation localisée à 114.570 hectares.

En ce qui concerne les réalisations physiques, elles concernent notamment la poursuite de l’aménagement de l’espace agricole et l’amélioration de l’efficacité du service de l’eau grâce au Programme national d’économie d’eau d’irrigation en augmentant la superficie totale équipée en irrigation localisée à 1.140.570 hectares.

L’Office a également poursuivi l’opération de maintenance et de modernisation des équipements hydro-agricoles et la réhabilitation de la petite et moyenne hydraulique dans les zones de montagne, ainsi que la mise en œuvre du programme de développement des filières végétales et animales et de soutien au développement agricole. La production d’agrumes a atteint 429.000 tonnes et celle des primeurs 1.934.895 tonnes (65% des exportations d’agrumes et 86% des exportations de primeurs au niveau national pour la campagne agricole 2023-2024).

Quant à l’exécution du budget, l’ORMVA de Souss-Massa a pu enregistrer au cours de l’année 2023 des indicateurs positifs, notamment en atteignant 100% d’engagement et 97% de taux de performance en ce qui concerne l’exécution du budget d’investissement et 100% pour ce qui est budget de fonctionnement. Pour le recouvrement des créances d’eau d’irrigation, le taux de recouvrement a atteint 98%, grâce à l’adoption d’une approche communicative et participative avec les parties concernées, à travers des campagnes de sensibilisation à l’importance du paiement, en concertation avec la Chambre régionale d’agriculture de Souss-Massa et les instances professionnelles élues.

Après avoir évoqué les différentes réalisations de l’ORMVA de Souss-Massa, le Conseil d’Administration a approuvé le bilan de ses activités et a examiné les comptes de l’exercice 2023, qui ont été approuvés sans aucune réserve par le commissaire aux comptes.

Cette rencontre s’est tenue en présence notamment du wali de la région de Souss Massa, gouverneur de la préfecture d’Agadir, Ida Outanane et des présidents et représentants des conseils provinciaux d’Agadir Ida Outanane, Chtouka Ait Baha, Taroudant et Inezgane Ait Melloul, en plus d’autres membres du Conseil d’Administration.