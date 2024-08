Le Tchad réitère son adhésion à l’Initiative Royale pour faciliter l’accès des pays du Sahel à l’Océan Atlantique et sa volonté de voir son opérationnalisation

mercredi, 14 août, 2024 à 13:15

Le Maroc et le Tchad sont convenus “de renforcer davantage leur partenariat, placé sous le signe de la coopération Sud-Sud”, indique le Communiqué conjoint signé par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et le ministre d’État, ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine, des Tchadiens de l’étranger et de la Coopération internationale, porte-parole du Gouvernement, Abderaman Koulamallah, à l’issue de leur rencontre mercredi Dakhla.