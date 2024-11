La tenue du premier CA de l’Agence nationale du soutien social vise à assurer son fonctionnement dans les meilleures conditions (M. Lekjaa)

mercredi, 20 novembre, 2024 à 19:25

Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) a recommandé l’instauration d’un système obligatoire unifié fondé sur les principes de solidarité, de complémentarité et de convergence entre les différents régimes d’assurance maladie, tout en le renforçant par un système de couverture additionnelle (complémentaire et facultative) relevant du secteur mutualiste et/ou assurance privée.