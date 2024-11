Tenue à Rabat de la première réunion du CA de l’Agence nationale du soutien social

mercredi, 20 novembre, 2024 à 21:19

Rabat – Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a présidé, mercredi à Rabat, la première réunion du Conseil d’administration de l’Agence nationale du soutien social (ANSS), créée conformément aux Hautes Orientations de SM le Roi Mohammed VI, en vue de développer et de mettre en œuvre les politiques de soutien social, notamment le programme des aides sociales directes lancé fin 2023.

Cette réunion a été l’occasion d’examiner les enjeux stratégiques liés à la création de l’ANSS et d’approuver son plan d’action annuel et son budget prévisionnel pour l’année 2025, indique un communiqué du département du Chef du gouvernement, ajoutant que le conseil d’administration a également approuvé l’organigramme et le statut particulier relatif aux ressources humaines de l’Agence.

“Conformément aux Hautes Orientations Royales, le programme des aides sociales directes destiné aux familles vulnérables et précaires, vise à améliorer le niveau de vie des catégories bénéficiaires, à réduire la pauvreté et à renforcer le développement social, dans un total respect des principes de transparence, d’équité, de solidarité et de bonne gouvernance”, précise la même source.

Selon le communiqué, le programme des aides sociales directes, lancé grâce au déploiement accéléré par le gouvernement du Registre Social Unifié, bénéficie à près de 4 millions de ménages, dont 5,4 millions d’enfants et 1,2 million de personnes âgées de plus de 60 ans.

En ligne avec les prévisions budgétaires, le programme devrait mobiliser une enveloppe estimée à 25 milliards de dirhams au titre de l’année 2024, souligne-t-on.

Ont notamment pris part à cette réunion le ministre de l’Intérieur, le ministre de la Santé et de la Protection sociale, le ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, la ministre de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille, le ministre délégué auprès de la ministre de l’Economie et des Finances, chargé du Budget, le Haut Commissaire au Plan, la directrice générale de l’ANSS et le directeur général du groupe de la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG).