Washington: M. Bourita inaugure la section consulaire de l’ambassade du Maroc après des travaux de rénovation

mardi, 1 octobre, 2024 à 20:27

Washington – Dans le cadre de la politique de proximité et d’engagement envers les Marocains du monde telle que voulue par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Que Dieu L’assiste, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a inauguré, mardi à Washington, la nouvelle section consulaire de l’ambassade du Maroc dans capitale fédérale américaine, après d’importants travaux de rénovation.

Cette rénovation s’inscrit dans une vision résolue visant à offrir un service consulaire moderne, efficace et au plus près des besoins des Marocains résidant aux États-Unis.

“L’amélioration des prestations consulaires fait partie des priorités du Royaume afin de répondre aux attentes croissantes de la communauté marocaine en matière d’efficacité, de rapidité et d’efficience consulaire”, a souligné le ministre à cette occasion.

Le bâtiment classé, qui abrite désormais la section consulaire rénovée, a été modernisé en profondeur, avec une mise à niveau complète de ses infrastructures et installations. Ces améliorations incluent l’adoption des dernières technologies de l’information et de la communication pour accélérer la délivrance des documents administratifs tels que les passeports et les cartes d’identité nationale, assurant ainsi une prise en charge plus rapide et plus fluide des dossiers.

En parallèle, un accent particulier a été mis sur l’expérience utilisateur, avec la création d’un espace d’accueil moderne, une salle d’attente équipée, afin d’offrir aux visiteurs un environnement à la fois accueillant et fonctionnel.

Cette ouverture marque également une étape importante avant l’inauguration prochaine d’un nouveau Consulat général du Royaume à Miami, en Floride, qui renforcera davantage la présence consulaire marocaine aux États-Unis et assurera un service de proximité encore plus accessible aux citoyens marocains résidant dans cette région du sud-est américain, et son voisinage.

“Indépendamment des différentes circonscriptions consulaires du Maroc aux États-Unis, les ressortissants marocains sont invités à se rendre au consulat ou service consulaire de leur choix où ils seront accueillis et assistés pour l’ensemble des prestations sollicitées”, tient-on à préciser auprès de l’ambassade du Maroc à Washington.

Grâce à cette politique, l’ambassade du Royaume dans la capitale fédérale des Etats-Unis renforce encore davantage ses capacités propres au bénéfice d’un service consulaire pleinement à la hauteur des attentes de l’importante communauté marocaine et des valeurs de proximité et de solidarité qui les unissent où qu’ils se trouvent.