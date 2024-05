La Zambie salue l’Initiative Atlantique de SM le Roi en faveur des pays du Sahel (Communiqué conjoint)

vendredi, 24 mai, 2024 à 17:05

Rabat – Le ministre zambien de la Justice, ministre par intérim des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Mulambo Haimbe, a salué vendredi à Rabat l’Initiative Atlantique lancée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI en faveur des pays du Sahel.

Dans un communiqué conjoint publié à l’issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, le ministre zambien s’est félicité de l’opportunité offerte par l’Initiative Royale pour faciliter l’accès des pays du Sahel à l’océan atlantique qui contribuera au développement socio-économique de la région et assurera la stabilité et la prospérité de l’Afrique.

Il s’est également félicité de l’Initiative “éclairée” de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, dans le cadre du Processus des Etats Africains Atlantiques, visant à ériger l’espace africain atlantique en cadre géostratégique pour développer la coopération intra-africaine et à promouvoir la paix, la stabilité et la prospérité partagée.

MM. Bourita et Haimbe ont, par ailleurs, saisi l’occasion pour saluer les “liens forts de fraternité, de solidarité, de soutien et d’entente noués entre les peuples marocain et zambien, ainsi que l’estime mutuelle entre Sa Majesté le Roi Mohammed VI et Son Frère, Son Excellence le Président Hakainde Hichilema”.