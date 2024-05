APM…M. Mayara tient une série d’entretiens à Braga

jeudi, 16 mai, 2024 à 18:00

Lisbonne – Le président de la Chambre des Conseillers, Enaam Mayara, a eu une série d’entretiens bilatéraux, en marge des travaux de la 18ème session plénière de l’Assemblée parlementaire de la Méditerranée (APM), qui se tient les 15 et 16 mai à Braga (Portugal).

Ainsi, M. Mayara s’est entretenu avec le président du Parlement de la République du Monténégro, Andrija Mandic, le président du Parlement de la République de Bosnie-Herzégovine, Nebojsa Radmanovic, et le président du Conseil de la Choura du Royaume d’Arabie Saoudite, Abdullah Ibrahim Al-Sheikh, des moyens de renforcer la coopération parlementaire aux niveaux bilatéral et multilatéral.

Lors de son entrevue avec le président du Parlement du Monténégro, M. Mayara a souligné la solidité des relations bilatérales, faisant part de sa volonté de développer les relations entre les deux institutions parlementaires, en vue de les hisser au niveau des bonnes relations unissant les deux pays.

A cette occasion, il a appelé à intensifier l’échange de visites entres les deux parties, à partager les expériences et à renforcer la coordination et la concertation au sein des forums internationaux sur les questions d’intérêt commun, notant que les deux pays constituent un modèle de paix et de stabilité dans la région méditerranéenne.

Pour sa part, M. Mandic a exprimé la volonté de son pays à développer les relations bilatérales avec le Royaume dans les différents domaines d’intérêt commun, saluant le rôle joué par le Maroc dans la promotion de la paix et de la stabilité dans la région.

Lors de ses entretiens avec le président du Parlement de Bosnie-Herzégovine, M. Mayara a souligné l’importance de la concertation et la coopération entre les deux institutions législatives, et de l’exploration de nouvelles opportunités de partenariat entre le Royaume et la République de Bosnie-Herzégovine, compte tenu notamment des grandes potentialités et opportunités de coopération et d’investissement dans divers domaines.

A cette occasion, le président de la Chambre des Conseillers a mis l’accent sur l’importance de tirer profit de la position stratégique des deux pays afin d’approfondir leur coopération dans tous les domaines.

Pour sa part, M. Radmanovic a souligné le rôle de la diplomatie parlementaire dans la promotion de la coopération entre la Bosnie-Herzégovine et le Royaume du Maroc, mettant en exergue la convergence de vues entre les deux pays sur de nombreuses questions régionales et internationales.

Par ailleurs, la rencontre de M. Mayara avec le Président du Conseil de la Choura du Royaume d’Arabie Saoudite a été l’occasion de réaffirmer leur détermination à consolider la coopération existante entre la Chambre des Conseillers et le Conseil de la Choura d’Arabie Saoudite, dans le cadre des relations fortes et fraternelles entre les deux royaumes.