Chambre des conseillers: Entretiens entre M. Akchichen et des responsables parlementaires hongrois et suisse

jeudi, 24 octobre, 2024 à 17:22

Rabat – Le deuxième vice-président de la Chambre des conseillers, Ahmed Akhchichine s’est entretenu séparément, mercredi à Rabat, avec le vice-président de l’Assemblée nationale de la République de Hongrie, István Jakab et le président de la commission de politique étrangère du Conseil national suisse, Laurent Wehrli, qui effectuent une visite de travail au Maroc.

Lors de l’entrevue avec M. Jakab, M. Akhchichine a souligné l’importance de cette visite dans le renforcement du processus de coopération distinguée entre les institutions législatives marocaine et hongroise, rappelant dans ce sens le bilan important des visites mutuelles entre les deux parties, indique un communiqué de la Chambre des conseillers.

M. Akhchichine a, également, affirmé que les relations entre le Maroc et la Hongrie ont connu un développement significatif ces dernières années, grâce à la Vision stratégique de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, se félicitant des efforts déployés par les deux pays pour mettre en place un modèle solide de coopération, marqué par le respect mutuel, l’amitié, l’action commune et la convergence des visions et des points de vue concernant diverses questions régionales et internationales.

Dans ce contexte, il a salué le développement tangible dans de nombreux domaines, notamment la coopération économique, commerciale, culturelle et académique, ainsi qu’en matière de recherche scientifique et technologique.

M. Akhchichine a, en outre, salué la position de la Hongrie sur la question du Sahara marocain, soutenant le processus onusien et le Plan d’autonomie dans les provinces du Sud du Royaume, soulignant que cette position s’inscrit dans le cadre de la dynamique de soutien grandissant à l’initiative d’autonomie.

Pour sa part, M. Jakab a mis l’accent sur l’importance de la coopération parlementaire dans la consolidation des relations entre les deux pays, émettant le vœu de voir développer cette coopération et élargir ses perspectives à travers l’intensification de l’échange de visites, d’expériences et d’expertises dans les différents domaines de l’action parlementaire, ainsi que la coordination et la concertation au sein des unions et assemblées parlementaires régionales, à même de servir les intérêts des deux pays et de renforcer l’entente mutuelle entre les deux peuples amis.

Le responsable parlementaire hongrois a, de même, salué la politique sage du Royaume et son souci de renforcer la sécurité, la stabilité et la paix dans la région, se félicitant du rôle central joué par le Maroc en tant qu’acteur responsable et partenaire essentiel dans le domaine de la lutte contre la migration irrégulière et le terrorisme, ainsi que la promotion du développement commun.

Il a, aussi, exprimé la volonté de son pays de consolider les relations de coopération avec le Maroc dans les domaines économique, énergétique, agricole, touristique, culturel et scientifique, appelant à intensifier l’échange d’expériences et d’expertises entre les deux pays dans ces domaines.

Concernant la question de l’intégrité territoriale du Royaume, M. Jakab a réaffirmé le soutien de son pays au processus onusien et à l’Initiative marocaine d’autonomie dans les provinces du Sud.

Lors d’une réunion similaire, M. Akhchichine et le président de la Commission de politique étrangère du Conseil national suisse, Laurent Werle, ont passé en revue les fondements solides des relations entre les deux pays, basées sur l’amitié, la coopération et les liens historiques.

Cette rencontre a été, également, l’occasion de souligner le partenariat exemplaire et fructueux entre le Maroc et la Suisse, ainsi que la volonté commune sérieuse de renforcer la coopération et d’intensifier la coordination entre les deux institutions législatives, particulièrement à la faveur des efforts conjoints consentis par les deux groupes d’amitié parlementaires, et d’encourager l’échange de visites et le partage d’expériences et d’expertises dans divers domaines de l’action parlementaire.