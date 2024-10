La Chambre des Conseillers parachève la composition de ses organes

jeudi, 17 octobre, 2024 à 19:01

Rabat – La Chambre des Conseillers a tenu, jeudi, une séance plénière consacrée à l’élection des membres de son bureau et des présidents des commissions permanentes, conformément au règlement intérieur et aux dispositions de l’article 63 de la Constitution.

Il ressort de la liste unique annoncée par le président de la Chambre des Conseillers, Mohamed Ould Errachid, que Abdelkader Salama du groupe Rassemblement national des indépendants (RNI), a été élu premier vice-président de la Chambre, Ahmed Akhchichine du groupe Authenticité et Modernité, 2ème vice-président, et Jaouad El Hilali du groupe RNI, au poste de 3ème vice-président, alors que Lahcen Haddad du groupe istiqlalien de l’unité et de l’égalitarisme et Mbarek Yahfdou (groupe Haraki) siègeront respectivement en tant que 4ème et 5ème vice-présidents.

De même, Mohamed Salem Benmassaoud (Union générale des travailleurs du Maroc), Salek Moussaoui du groupe socialiste – opposition ittihadie-, et Miloud Massid (Union marocaine du travail) ont été élus questeurs de la Chambre, tandis que Mustapha Moucharik du groupe RNI, Mohamed Réda Lhamini du groupe CGEM et Abderrahmane Ouafa du groupe Authenticité et Modernité occuperont les postes de secrétaires de la Chambre.

Concernant les présidents des commissions permanentes, le conseiller Abou Bakr Abid du groupe socialiste – opposition ittihadie a été élu président de la commission justice, de législation et des droits de l’Homme, Moulay Messaoud Agnaou du groupe Authenticité et Modernité a été élu président de la commission des finances et du développement économique, Moulay Abderrahmane Blila du groupe RNI a été porté à la tête de la commission de l’intérieur, des collectivités territoriales et des infrastructures de base.

Aussi, la conseillère Naila Maya El-Tazi du groupe CGEM a été élue présidente de la commission des affaires étrangères, de la défense nationale et des Marocains résidant à l’étranger, le conseiller Abderrahmane Drissi du groupe Haraki, président de la commission de l’enseignement et des affaires culturelle et sociale, alors que le conseiller Othmane Tarmounia du groupe istiqlalien de l’unité et de l’égalitarisme a été élu à la tête de la commission des secteurs productifs.

Lors de cette séance, il a également été annoncé la liste des présidents des groupes et des groupements parlementaires. Il s’agit de Mohamed Al-Bakouri, président du groupe RNI, Abdelkarim Al-Hams, président du groupe Authenticité et Modernité, Abdessalam Lebbar, président du groupe istiqlalien de l’unité et de l’égalitarisme, M’barek Essoubai, président du groupe Haraki, et Youssef Aïdi, président du groupe socialiste-opposition ittihadie, Abdellaatif Moustaqim, président du groupe UGTM, Mohamed Youssef El Alaoui, président du groupe CGEM, Noureddine Slik, du groupe UMT, Abdelkarim Chahid, coordinateur du groupement parlementaire constitutionnel démocrate et social, et Lahcen Nazhi, coordinateur du groupement de la Confédération démocratique du travail.