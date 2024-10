Chambre des représentants: La Commission de l’enseignement, de la culture et de la communication approuve le projet de loi relatif à l’industrie cinématographique

jeudi, 24 octobre, 2024 à 19:55

Rabat – La Commission de l’enseignement, de la culture et de la communication à la Chambre des représentants a approuvé, à la majorité, le projet de loi n° 18.23 relatif à l’industrie cinématographique et portant réorganisation du Centre cinématographique marocain (CCM).

Au cours de cette réunion, tenue mercredi, en présence du ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, les 163 amendements proposés par les différents groupes parlementaires ont été examinés et votés.

Selon le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, ce projet de loi intervient pour accompagner l’évolution que connaît le secteur cinématographique à tous les niveaux, en particulier l’utilisation des technologies dans l’industrie cinématographique, et permettre au CCM d’accompagner ces évolutions et de renforcer son rôle dans le développement de l’industrie cinématographique à même de promouvoir davantage le cinéma marocain dans ses dimensions économique et d’investissement.

Le texte vise également à créer une industrie cinématographique sophistiquée, fondée sur les principes de la gouvernance, la compétitivité et de l’égalité des chances, ainsi que sur la consécration de la transparence dans le marché.