Une délégation de la Chambre des Représentants s’entretient à Prague avec des responsables de la Chambre des députés de la République Tchèque

jeudi, 27 juin, 2024 à 15:21

Rabat – Une délégation du groupe de travail thématique sur l’égalité et la parité à la Chambre des Représentants, en visite de travail à la Chambre des députés tchèque, a tenu une série de rencontres avec les responsables de l’institution législative de ce pays et tenu des séances de travail axées principalement sur les questions relatives aux femmes et à leur présence dans les institutions exécutives et élues.

La délégation parlementaire, qui a été reçue par la présidente de la Chambre des députés tchèque, Markéta Pekarová Adamová, est composée de la présidente du groupe de travail thématique sur l’égalité et la parité, Najwa Koukouss, ainsi que d’autres membres du groupe, dont Hayat Oumenjouj, Madiha Khayir, Latifa Chrif, Khadija Oualbacha, Aziza Boujrida et Touria Afif, indique un communiqué de la Chambre des Représentants.

La délégation a également tenu des séances de travail avec la présidente de la Commission sur les questions de la famille, l’égalité des chances et les minorités, ainsi qu’avec le président de la section tchèque auprès de l’Union interparlementaire, fait savoir le communiqué.

Lors de sa rencontre avec la délégation de la Chambre des représentants, en présence de l’Ambassadeur du Maroc à Prague, Mme Hanane Saadi, la présidente de la Chambre des députés tchèque a salué la dynamique des relations entre les institutions législatives des deux pays, se félicitant de la contribution et de la présence des femmes marocaines au sein de l’institution législative.

De son côté, la présidente de la Commission sur les questions de la famille, l’égalité des chances et les minorités à la Chambre des députés tchèque a passé en revue les missions de la Commission, ses domaines d’intervention, ses relations avec les autres institutions ainsi que ses initiatives aux niveaux législatif et réglementaire pour promouvoir l’égalité et réduire la violence à l’égard des femmes et des enfants, sur la base de l’évaluation des politiques publiques destinées aux femmes et de leur exploitation pour la préservation des politiques familiales et de l’égalité.

Pour sa part, Mme Koukouss a présenté des informations sur le groupe de travail thématique sur l’égalité et la parité, notant que sa création au sein de la Chambre des Représentants depuis 2013 et l’attachement à son renouvellement et à sa structuration s’inscrivent dans le cadre des réformes accumulées par le Maroc, sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, pour l’autonomisation économique et politique des femmes et le renforcement de leur présence dans les postes de décision représentatifs et exécutifs et dans tous les aspects de la vie publique.

Après avoir rappelé les chiffres de la présence des femmes à la Chambre des Représentants, elle a mis en avant l’importance que Sa Majesté le Roi accorde à la participation des femmes à la vie politique et institutionnelle, évoquant les dispositions avancées de la Constitution du Royaume consacrant et préservant les droits des femmes, des enfants et de la famille, ainsi que les institutions et politiques publiques mises en place à cet effet.

Elle a également rappelé les dynamiques de réforme que connaît le Maroc pour consacrer les droits des femmes et renforcer l’égalité, soulignant l’initiative de révision du Code de la famille ainsi que le chantier de l’aide sociale et de la protection sociale qui place les femmes au cœur de ses préoccupations. Elle a, en outre, rappelé l’intérêt porté par Sa Majesté le Roi Mohammed VI à la réussite de ce projet structurant.

Mme Koukouss a, par ailleurs, présenté les mécanismes de travail du Groupe et sa collaboration avec les autres pouvoirs, les institutions constitutionnelles et les instances de gouvernance et ce, dans une logique de coopération et de partenariat.

Elle a également mis l’accent sur l’importance de la création d’un forum parlementaire des femmes réunissant les femmes parlementaires des institutions législatives faisant partie du jumelage institutionnel financé par l’Union Européenne, pour créer un espace de dialogue sur les questions relatives aux femmes et leur participation à la gestion des affaires publiques et aux postes de décision.

S’agissant de la participation des femmes au travail parlementaire, elle a souligné l’importance des mécanismes de la précédente liste nationale et des listes régionales réservées aux femmes lors des élections de la Chambre des représentants, permettant à 90 femmes d’être membres de la Chambre, en plus des femmes députés élues dans les circonscriptions locales, outre la présence des femmes dans les structures de la Chambre et dans les Groupes thématiques, ainsi que leur participation productive et efficace à l’action parlementaire.

Dans le même sillage, la délégation marocaine a tenu une réunion avec M. Viktor Vojtko, président de la section nationale tchèque auprès de l’Union interparlementaire et M. Petr Fifka, membre de la section.

A cet égard, M. Vojtko a salué les efforts du Maroc en matière d’autonomisation des femmes pour faire partie de la Chambre des représentants grâce au mécanisme de discrimination positive, ainsi que le fait que les femmes marocaines ont toujours pu voter et se porter candidates aux élections parlementaires, faisant savoir que son pays cherche à augmenter le nombre de femmes au Parlement.

Lors de cette rencontre, Mme Koukouss a rappelé la contribution et la présence du Parlement marocain dans les organisations parlementaires multilatérales, notamment l’Union interparlementaire, dont il a déjà assuré la présidence et accueilli plusieurs réunions.

Elle a aussi évoqué la présence et la contribution des femmes marocaines dans les institutions et diverses fonctions, rappelant les législations nationales relatives à l’autonomisation des femmes et à la garantie de leurs droits.

De même, elle a rappelé l’agenda sur lequel travaille le Groupe de travail thématique sur l’égalité et la parité, en tant que mécanisme prévu par le règlement intérieur de la Chambre des Représentants, qui veille à l’évaluation et au contrôle des différentes politiques publiques liées aux femmes, à l’égalité et à la parité.

A Rappeler que la délégation des femmes parlementaires marocaines effectue une visite de travail à la Chambre des députés tchèque dans le cadre du projet de jumelage institutionnel entre la Chambre des Représentants et plusieurs institutions législatives européennes, financé par l’Union Européenne.