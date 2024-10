Le Discours Royal souligne le rôle fondamental de la diplomatie parlementaire dans la défense de la marocanité du Sahara (parlementaires)

vendredi, 11 octobre, 2024 à 22:27

Rabat – Le Discours adressé au Parlement par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, à l’occasion de l’ouverture de la 1ère session de la 4ème année législative de la 11ème Législature, a souligné le rôle fondamental de la diplomatie parlementaire dans la défense de la marocanité du Sahara et la préservation des acquis dans le dossier de l’intégrité territoriale du Royaume, ont affirmé des membres des deux Chambres du parlement.

Dans des déclarations à la MAP, ces parlementaires ont mis en avant l’appel de Sa Majesté le Roi à davantage de coordination entre les deux chambres du Parlement et à la mise en place de structures internes adaptées et dotées de profils qualifiés, en privilégiant les critères de compétence et de spécialisation dans le choix des délégations, aussi bien à l’occasion des rencontres bilatérales que lors de la participation à des fora régionaux et internationaux.

Dans ce sens, le président du groupe du Progrès et du Socialisme à la Chambre des Représentants, Rachid Hamouni, a insisté sur le rôle majeur que joue l’institution législative sur le plan diplomatique en faveur de la consolidation et du renforcement des acquis accumulés par le Royaume dans le dossier de la question du Sahara, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi.

M. Hamouni a souligné l’engagement fort des représentants de la nation dans la mise en œuvre des Directives Royales à cet égard et le renforcement de la coordination avec les autres institutions nationales pour contrecarrer les velléités des ennemis de l’intégrité territoriale du Royaume.

De son côté, le conseiller parlementaire du Rassemblement national des Indépendants, Mohamed Hanin, a relevé que le discours Royal revêt une dimension stratégique qui interpelle toutes les composantes du Parlement, en vue d’améliorer la performance parlementaire et d’unifier les modalités d’action pour la défense de la cause nationale.

M. Hanin s’est appesanti également sur la portée des messages clairs et limpides contenus dans le discours Royal qui “jette les bases essentielles de l’action de l’institution législative en vue de renforcer son plaidoyer en faveur de cette cause”.

Pour sa part, le député de l’Union socialiste des Forces populaires, Mohamed Mellal, a mis l’accent sur l’appel adressé par SM le Roi aux partis politiques et aux autres institutions à redoubler d’efforts pour défendre la cause nationale et les sacralités du Royaume. “Pour réaliser les succès escomptés, il importe de donner plus d’efficacité à l’action des acteurs, en particulier dans le domaine de la diplomatie parlementaire”, a-t-il poursuivi.

La député Houria Didi, du Parti Authenticité et Modernité, a relevé, quant à elle, que le Maroc a engrangé des succès importants sur le dossier de l’intégrité territoriale du Royaume, soulignant que la responsabilité de la défense de la cause nationale et de la mise en évidence de sa justesse incombent à l’ensemble des composantes de la nation, dont l’institution législative.

A ce propos, elle a estimé que la diplomatie parlementaire constitue un mécanisme efficace permettant aux élus de cerner les différentes dimensions de la cause nationale pour mieux la défendre au sein des enceintes internationales.

Abondant dans le même sens, le coordinateur du groupe de la Confédération démocratique du travail à la Chambre des Conseillers, Khalihenna El Guerch, a insisté sur la grande responsabilité qui incombe aux parlementaires, partis politiques, syndicats et à la société civile dans les efforts visant à “contrer les adversaires de l’intégrité territoriale du Royaume avec sérieux et célérité.”

Dans la même veine, le conseiller parlementaire de l’Union nationale du travail au Maroc, Khalid Sati, a relevé que le discours Royal a salué le travail sérieux accompli par la diplomatie marocaine sous la conduite clairvoyante de SM le Roi pour la défense de l’intégrité territoriale du Royaume, et mis en avant le rôle important que joue la diplomatie parlementaire dans ce domaine.

Il a, à cet égard, fait observer que le parlement marocain a accumulé des acquis importants à travers les activités des différentes sections parlementaires et à la faveur de son action en tant que membre agissant au sein des instances parlementaires, régionales et internationales, “qui constituent des espaces appropriés pour porter haut la voix du Maroc et défendre la cause du Sahara marocain”.