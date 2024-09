Finlande : Une délégation de la Chambre des représentants en visite de travail à Helsinki

mercredi, 11 septembre, 2024 à 20:24

Helsinki – Une délégation de la Commission des affaires étrangères, de la défense nationale, des affaires islamiques et des Marocains résidant à l’étranger de la Chambre des représentants a entamé, mercredi, une visite de travail à Helsinki.

Conduite par la présidente de la Commission, Salma Benaziz, et composée de Belassal Chaoui du groupe constitutionnel démocratique et social et d’Errafaa Maoulainine du Groupe du progrès et du socialisme, la délégation a été reçue, en présence de l’ambassadeur du Maroc à Helsinki, Mohamed Achgalou, par le Président du Parlement finlandais, Jussi Hala-Aho.

Lors de cette rencontre, le responsable finlandais s’est félicité de l’excellence des relations entre le Maroc et la Finlande. La qualité de l’accueil qui lui a été réservé lors de sa visite à Rabat, en mai 2024, par le Président de la chambre des Représentants, Rachid Talbi El Alami illustre, selon lui, la profondeur des liens d’amitié unissant les deux pays, qui ont fêté cette année le 65ème anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques.

Par ailleurs, il s’est réjoui de la position de son pays qui vient de marquer son appui à la proposition marocaine d’autonomie pour les provinces du Sud sous souveraineté marocaine, telle qu’annoncée dans le communiqué conjoint sanctionnant la rencontre du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, avec son homologue finlandaise, Elina Valtonen, le 6 août dernier à Helsinki.

De leur côté, les membres de la délégation marocaine ont passé en revue les principaux chantiers qui occupent le champ législatif marocain, notamment la modernisation du système légal concernant le Code de la famille et le Code civil.

De plus, ils ont souligné sur l’importance du rôle dont les deux institutions législatives doivent se prévaloir pour consolider davantage les relations entre le Maroc et la Finlande.

En fin de matinée, la délégation marocaine a été reçue dans le cadre d’un déjeuner de travail, par les membres de la Commission des affaires étrangères du parlement finlandais.

L’initiative Royale pour l’Atlantique, les questions sociales, la migration et l’environnement des affaires au Maroc étaient au menu de cette rencontre, où l’accent a été mis sur le potentiel du Royaume pour les investisseurs finlandais notamment dans les domaines de l’agriculture, de la haute technologie et des énergies renouvelables.

Dans l’après-midi, la délégation marocaine a rencontré le président du groupe parlementaire du Parti de la Coalition Nationale (parti au pouvoir), Matias Mattinen, qui a mis en perspective l’évolution de la pratique démocratique en Finlande où les femmes participent au vote depuis 1906 et représentent actuellement 90 des 200 membres qui siègent au parlement.

Pour leur part, les députés marocains ont mis en avant l’évolution rapide de la place qu’occupent les femmes et les jeunes au sein du parlement et se sont réjouis du partenariat exemplaire du Maroc auprès de l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe et de ses liens étroits avec les institutions européennes et à leur tête le parlement Européen.

La visite, qui s’inscrit dans le cadre de la stratégie de la chambre des Représentants visant à promouvoir et consolider la coopération institutionnelle en tant que levier de la diplomatie parlementaire, s’achèvera jeudi par une rencontre avec la directrice générale du département pour l’Afrique, Krista Napola, et la directrice de l’unité Afrique du Nord et de l’Ouest au ministère des Affaires étrangères, Anna-Kaisa Heikkinen.