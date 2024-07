L’échange d’expériences et la coordination parlementaire au centre d’entretiens entre M. Talbi Alami et une délégation parlementaire du Salvador

lundi, 22 juillet, 2024 à 17:48

Rabat – Le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, s’est entretenu, lundi à Rabat, avec une délégation parlementaire de l’Assemblée législative de la République du Salvador, autour de la centralité de l’échange d’expériences et du maintien de la communication et de la coordination parlementaires pour servir les intérêts communs des deux pays.

Présidée par Carlos René Hernandez Castillo, la délégation parlementaire salvadorienne tiendra une série de réunions avec des responsables et effectuera des visites sur le terrain pour prendre connaissance des grands chantiers entrepris par le Royaume du Maroc, sous la sage conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, érigeant ainsi le Maroc en leader dans plusieurs domaines, indique un communiqué de la Chambre des représentants.

Les entretiens, auxquels ont pris part le député Abdelfattah El Aouni, président du Groupe d’amitié parlementaire Maroc-Salvador, ainsi que l’ambassadeur de la République du Salvador à Rabat, Ignacio de Cossio Perez de Mendoza, ont permis de passer en revue les expériences parlementaires des deux pays, soulignant l’importance de ces visites pour renforcer la coopération parlementaire bilatérale et multilatérale et la coordination dans divers forums internationaux, en faveur d’une action parlementaire commune au service des intérêts du Maroc et du Salvador, souligne le communiqué.

Lors de cette rencontre, ajoute la même source, les deux parties ont également mis l’accent sur les moyens de développer les relations entre les deux pays, fondées sur le respect mutuel, la défense de la paix et de la sécurité internationales et l’action commune pour le développement et la prospérité humaine.

L’entrevue a été l’occasion d’échanger les points de vue sur de nombreuses questions d’intérêt parlementaire commun telles la migration, la sécurité alimentaire et énergétique, l’investissement, l’économie verte, l’éducation, la santé et la transformation numérique, conclut le communiqué.