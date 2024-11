M. Laftit présente devant la Chambre des représentants les efforts du ministère de l’Intérieur pour la gestion et la valorisation des déchets ménagers

lundi, 25 novembre, 2024 à 21:19

Rabat – Le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, a présenté, lundi devant la Chambre des représentants, les efforts et les mesures prises par son ministère pour améliorer la gestion et la valorisation des déchets ménagers et assimilés.

En réponse à une question sur “la stratégie du ministère pour améliorer la gestion des déchets” lors de la séance des questions orales à la Chambre des représentants, M. Laftit a affirmé que les efforts déployés par le ministère de l’Intérieur et les collectivités territoriales dans le cadre des programmes nationaux de gestion des déchets ménagers et assimilés ont permis jusqu’à présent de concrétiser de nombreux acquis, précisant que le taux de collecte des déchets ménagers et assimilés s’élève actuellement à 96%, contre seulement 44% en 2008, et ce à travers 122 contrats de gestion déléguée des déchets qui concernent l’ensemble des villes du Royaume, notamment les grandes et moyennes agglomérations.

Le ministre a toutefois noté que ces réalisations restent en deçà des objectifs escomptés, notamment pour ce qui est de la réhabilitation et la fermeture des décharges sauvages et la valorisation des déchets, et ce en raison de nombreuses contraintes, notamment la difficulté d’accéder au foncier, l’opposition des habitants jouxtant les centres d’enfouissement et de valorisation des déchets ménagers, et les ressources financières limitées des communes compte tenu des coûts élevés de réalisation de centres d’enfouissement et de valorisation des déchets ménagers.

M. Laftit a relevé que pour dépasser ces contraintes et transiter d’une approche basée essentiellement sur la collecte et l’enfouissement vers une approche nouvelle visant à réduire le volume des déchets déposés, par le bais du tri, le recyclage et la valorisation au maximum possible, et à limiter l’enfouissement aux seuls déchets finaux, un protocole sur la valorisation des déchets ménagers a été signé par les ministères de l’Intérieur, de la Transition énergétique et du Développement durable, de l’Industrie et du Commerce, et de l’Économie et des Finances, visant à réduire de 45% la quantité de déchets enfouis.

Ce protocole contribuera à prolonger la durée de vie supposée des décharges, porter le taux de valorisation à 25% à l’horizon 2030, réduire l’impact environnemental des décharges actuelles et des émissions de gaz à effet de serre du secteur, et développer les filière de tri, de recyclage et de valorisation des déchets ménagers, notamment à travers la création d’unités de valorisation en fonction des capacités de chaque site, a fait remarquer le ministre.

Il permettra également de fournir annuellement quelque 600 à 680 tonnes de combustibles alternatifs à partir des déchets et de réduire ainsi la dépendance énergétique du secteur du ciment, tout en contribuant à la création de 500 à 700 opportunités industrielles permanentes et à l’intégration sociale et la lutte contre “l’exploitation informelle” dans les décharges.