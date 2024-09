M. Mayara reçu par le président de la Guinée équatoriale

mardi, 24 septembre, 2024 à 23:42

—-ES: Aabidine NAJI—-

Malabo – Le président de la Guinée équatoriale, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, a reçu mardi en audience au palais présidentiel à Malabo, le président de la Chambre des Conseillers, Enaam Mayara, en visite de travail dans ce pays à la tête d’une importante délégation parlementaire.

Lors de cette audience, tenue en présence de l’ambassadeur du Maroc à Malabo, Ghoulam Maichane, le président équato-guinéen a salué les avancées réalisées par le Maroc, dans divers domaines, sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI, se félicitant des liens fraternels et séculaires unissant les deux pays frères.

Dans ce cadre, il a réitéré la position ferme et constante de son pays soutenant l’intégrité territoriale du Maroc, soulignant qu’il s’agit pour la Guinée équatoriale d’une position de principe.

M. Obiang Nguema Mbasogo a également rappelé l’ouverture en 2020 d’un Consulat général de son pays à Dakhla, affirmant que cette décision, qui reflète l’engagement de la Guinée équatoriale à soutenir la souveraineté du Maroc sur son Sahara, émane de sa volonté de renforcer davantage les liens de coopération avec le Royaume.

D’autre part, le chef de l’Etat équato-guinéen a salué les efforts du Maroc en faveur de l’intégration et la coopération intra-africaine notamment après le retour du Maroc à l’Union africaine, se félicitant des différentes initiatives lancées par SM le Roi en faveur du développement du continent africain.

Après cette visite de deux jours, M. Mayara présidera la 11ème réunion de concertation de l’Association des Sénats, Choura et Conseils Equivalents d’Afrique et du Monde arabe (ASSECAA) qui se tiendra les 26 et 27 septembre à Malabo.