M. Mayara s’entretient à Braga avec le président de l’Assemblée nationale du Portugal

jeudi, 16 mai, 2024 à 12:42

Lisbonne- Le président de la Chambre des Conseillers, Enaam Mayara, s’est entretenu avec le président de l’Assemblée nationale du Portugal, José Pedro Aguiar-Branco, des moyens de renforcer la coopération parlementaire entre les deux pays.

Lors de cette entrevue, tenue en marge de la 18ème session plénière de l’Assemblée parlementaire de la Méditerranée (APM), qui se tient les 15 et 16 mai à Braga (Portugal), M. Mayara a salué la solidité et la profondeur des relations unissant le Royaume du Maroc et le Portugal, fondées sur le respect mutuel et les valeurs humaines communes.

Le président de la Chambre des Conseillers a mis en exergue, dans ce cadre, l’évolution du partenariat maroco-portugais et la coopération bilatérale dans les différents domaines, appelant à intensifier les efforts pour consolider davantage la coopération institutionnelle parlementaire au service des intérêts des deux pays et peuples amis.

Au niveau régional, M. Mayara a souligné l’importance de renforcer la coopération entre les pays membres de l’APM afin de faire face aux défis auxquels la région est confrontée, notamment ceux liés à la sécurité et la stabilité, au développement et au changement climatique, notant, dans ce contexte, la nécessité d’élargir le dialogue parlementaire pour englober les pays du Sahel. L’objectif, a-t-il ajouté, est de traiter plus efficacement les questions qui dépassent le cadre géographique de la région euro-méditerranéenne, en particulier la sécurité, la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme, la traite des êtres humains et la migration illégale.

Pour sa part, M. Aguiar-Branco s’est félicité du niveau des relations entre le Portugal et le Maroc, qui se sont renforcées davantage au cours des dernières années, exprimant l’ambition de consolider la coopération institutionnelle entre le parlement portugais et les deux Chambres du Parlement du Royaume.

Le président de l’Assemblée nationale du Portugal a salué le rôle joué par le Maroc au niveau régional, en matière de sécurité et de stabilité et de soutien du développement commun, soulignant l’importance de renforcer la coordination et la consultation entre les deux pays au niveau des forums parlementaires régionaux et internationaux sur les questions d’intérêt commun.

Les travaux de la 18ème session plénière de l’APM se sont ouverts mercredi à Braga, sous la présidence de M. Mayara, en présence notamment du président portugais, Marcelo Rebelo de Sousa, du président de l’Assemblée nationale du Portugal, ainsi que des représentants des pays membres et des organisations internationales, de chercheurs, de diplomates et de représentants du secteur privé.

La cérémonie d’ouverture de cette 18ème APM a été marquée par l’attribution du Prix de l’Excellence de l’APM à l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, bras exécutif du Comité Al-Qods, présidé par SM le Roi Mohammed VI, en reconnaissance de son rôle et de ses actions humanitaires de soutien à la résistance du peuple palestinien dans la ville d’Al-Qods.

Cette session aborde des thèmes et questions d’actualité, à travers des recommandations et résolutions élaborées dans le cadre des commissions permanentes spécialisées de l’APM, notamment sur les questions de la migration, de la sécurité, du terrorisme, de la traite des êtres humains, de la transition économique, industrielle et énergétique, du changement climatique, de la numérisation et de l’intelligence artificielle.