M. Mayara s’entretient à Malabo avec la présidente du Sénat équato-guinéen

mardi, 24 septembre, 2024 à 22:51

Malabo – Le président de la Chambre des Conseillers, Enaam Mayara, s’est entretenu, mardi à Malabo, avec la présidente du Sénat équato-guinéen, Teresa Efua Asangono, dans le cadre d’une visite de travail en Guinée équatoriale à la tête d’une importante délégation parlementaire.

Au cours de cette entrevue, tenue en présence de l’ambassadeur du Maroc à Malabo, Ghoulam Maichane, les deux parties ont discuté des questions d’intérêt commun, notamment le renforcement de la coopération bilatérale et parlementaire.

A cette occasion, Mme Teresa Efua Asangono s’est félicitée de la qualité des relations entre le Royaume du Maroc et la Guinée équatoriale, ainsi que des liens fraternels et étroits unissant les deux pays.

Rappelant le caractère séculaire et stratégique des relations maroco-équato-guinéennes, elle a salué les efforts du Maroc, sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI, pour le renforcement de la coopération avec la Guinée équatoriale.

La coopération exemplaire entre les deux pays concerne plusieurs domaines notamment le commerce, la défense, l’aviation, le tourisme et l’enseignement supérieur, a-t-elle dit, affirmant dans ce sens que la tenue de la prochaine Commission mixte permettra d’examiner les moyens à même de développer davantage les relations bilatérales.

Au niveau parlementaire, Mme Teresa Efua Asangono a rappelé que la signature en 2022 d’un Mémorandum d’entente portant création de mécanismes de coopération et de consultation reflète l’importance qu’accordent les deux chambres au renforcement de leur coopération ainsi que leur engagement à renforcer le dialogue et la consultation parlementaires.

Pour sa part, M. Mayara a affirmé que les relations entre les deux pays sont historiques et fraternelles, soulignant que le Maroc sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI accorde un intérêt particulier au développement de la coopération avec la Guinée équatoriale.

Il a, à cet égard, rappelé la visite officielle effectuée par Sa Majesté le Roi en Guinée équatoriale en avril 2009, au cours de laquelle l’arsenal juridique des relations entre les deux pays a été renforcé, à travers la signature d’un ensemble d’accords concernant divers domaines tels que l’agriculture, les hydrocarbures, la gestion portuaire et la finance.

Mettant en avant la profondeur des liens maroco-équato-guinéens, le président de la Chambre des conseillers a souligné le soutien constant de la Guinée équatoriale à l’intégrité territoriale du Royaume, ainsi que l’ouverture d’un Consulat général à Dakhla en 2020.

M. Mayara a également relevé l’importance de renforcer la communication et la coordination stratégique entre les deux pays dans diverses instances multilatérales, telles que l’Union africaine (UA) et les Nations Unies.

Au volet parlementaire, il a noté que la diplomatie parlementaire revêt une importance cruciale dans le renforcement des relations entre les deux pays, en vue d’approfondir l’entente et le dialogue entre les représentants des peuples des deux pays, et pour rapprocher et unifier les visions et les points de vue sur de nombreuses questions bilatérales et multilatérales.

Après avoir mis en avant l’expérience parlementaire marocaine et les attributions de la Chambre des Conseillers, M. Mayara a souligné le rôle de la deuxième chambre à travers sa composante économique, dans le soutien du partenariat économique entre les deux pays et le développement des projets économiques communs.

Le président de la Chambre des conseillers a eu également des entretiens avec le président de la Chambre des députés, Salomón Nguema Owono, au cours desquels il a réitéré l’engagement du parlement du Royaume du Maroc à consolider davantage les liens de coopération avec le parlement équato-guinéen au service des intérêts supérieurs des deux pays.

La délégation marocaine comprend notamment MM. Noureddine Soulaik, président du groupe de l’Union marocaine du Travail et Mohamed El Amouri, membre du groupe de la Confédération générale des entreprises du Maroc.

Après cette visite de deux jours, M. Mayara présidera la 11-ème réunion de concertation de l’Association des Sénats, Chouras et Conseils Equivalents d’Afrique et du Monde arabe (ASSECAA) qui se tiendra les 26 et 27 septembre à Malabo.