M. Mayara s’entretient avec le président du Parlement de Finlande

lundi, 20 mai, 2024 à 16:55

Rabat – Le président de la Chambre des Conseillers, Enaam Mayara, s’est entretenu, lundi à Rabat, avec le président du Parlement finlandais, Jussi Halla-aho, qui effectue une visite de travail au Maroc à la tête d’une importante délégation parlementaire.

Au cours de cette entrevue, M. Mayara a salué l’évolution remarquable des relations d’amitié unissant le Maroc et la Finlande depuis l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays il y a environ six décennies, indique un communiqué de la Chambre des Conseillers.

Il a, en outre, souligné la nécessité d’accélérer la cadence de coopération entre les deux pays, notamment dans les domaines économique et commercial, en vue de hisser les relations bilatérales au niveau des aspirations communes, souligne la même source.

Après avoir mis en avant l’expérience parlementaire marocaine et les attributions de la Chambre des Conseillers, M. Mayara a plaidé pour le raffermissement de la coopération parlementaire bilatérale à travers l’intensification des visites et la coordination des positions au sein des fora régionaux et internationaux.

M. Maya s’est, de même, félicité du partenariat avec l’Union européenne, appelant, à cet égard, à renforcer la coopération avec les pays membres, notamment en matière de lutte contre le terrorisme, l’immigration clandestine et la traite des êtres humains.

Dans ce contexte, le président de la Chambre des Conseillers a attiré l’attention sur les menaces que fait planer l’instabilité prévalant dans la zone sahélo-saharienne, dont les répercussions pourraient impacter le continent européen.

Pour sa part, le responsable finlandais a salué la qualité des relations entre le Maroc et la Finlande, notant que cette visite aspire à donner une nouvelle impulsion notamment aux relations économiques et commerciales, en améliorant le volume des échanges et en encourageant les investissements communs.

Il a, également, fait remarquer que les deux pays partagent des valeurs civilisationnelles et humanitaires ayant permis de maintenir un dialogue permanent sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun, à même de renforcer la paix et la stabilité mondiales à travers la coopération au sein des organisations internationales et des fora multilatéraux.