M. Mezzour: 4.000 ha supplémentaires pour les zones industrielles

lundi, 28 octobre, 2024 à 21:47

Rabat – Le gouvernement s’emploie actuellement à mobiliser une superficie supplémentaire de 4.000 hectares (ha) pour établir de nouvelles zones industrielles, a annoncé, lundi à la Chambre des représentants, le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour.

En réponse à des questions sur “le renforcement des zones industrielles” posées lors de la séance de questions orales, M. Mezzour a précisé que la superficie totale des zones industrielles au Maroc s’élève à 13.000 ha, ajoutant que durant les trois dernières années, le gouvernement a accompagné 30 projets dans ce domaine, ce qui a permis d’augmenter cette superficie d’environ 2.400 hectares.

Pour la première fois, le gouvernement s’est engagé à établir une zone industrielle dans chaque province, a-t-il fait savoir, mettant en avant le lancement de deux projets industriels dans la province de Boulemane ainsi qu’un projet conjoint entre les provinces d’El Hajeb et d’Ifrane, avec l’objectif de généraliser cette initiative avant la fin du mandat gouvernemental.

Concernant les projets majeurs, M. Mezzour a évoqué la signature d’un accord à Benguérir la semaine dernière, visant à mettre à disposition 800 ha supplémentaires pour des projets industriels dans la région de Marrakech-Safi.

Et de poursuivre que le ministère adopte une approche globale en partenariat avec les conseils régionaux, afin d’assurer une répartition équitable des zones industrielles et de choisir les écosystèmes industriels adaptés à chaque province.

Dans le même sillage, le responsable gouvernemental a affirmé que le ministère œuvre à accroître les investissements dans les provinces de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, dans le but de renforcer l’équilibre et d’assurer une répartition équitable des investissements et des infrastructures, ce qui contribuera à améliorer la compétitivité de ces provinces et à stimuler davantage les investissements.