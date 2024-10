M. Ould Errachid: La communauté de destin entre le Maroc et la France implique de se projeter dans l’avenir avec sérénité et confiance

mardi, 29 octobre, 2024 à 14:23

Rabat – La communauté de destin entre le Maroc et la France implique de se projeter ensemble dans l’avenir en toute sérénité et confiance, en consécration des relations solides unissant les peuples marocain et français, a affirmé mardi le président de la Chambre des conseillers, Mohamed Ould Errachid.

S’exprimant lors d’une séance conjointe des deux Chambres du Parlement tenue à l’occasion du discours prononcé par le Président français, S.E.M. Emmanuel Macron, M. Ould Errachid a relevé que ces liens se consolident davantage à la faveur de la volonté sincère qui anime les chefs d’Etat des deux pays, de leur action soutenue et de leur souci constant de raffermir le partenariat constructif et les relations de fraternité, d’amitié et de coopération multidimensionnelle, dans le cadre du respect et de l’estime mutuels.

Le président de la Chambre des conseillers a fait part de sa détermination à accorder une attention particulière à la dimension parlementaire afin d’accompagner les efforts déployés dans ce cadre, notamment à travers une diplomatie parlementaire fondée sur les initiatives et le dialogue parlementaires pertinents, de sorte à consolider l’entente mutuelle et la coopération dans les questions d’intérêt commun.

Cette détermination, a expliqué M. Ould Errachid, va de pair avec le contexte “rayonnant” des relations maroco-françaises, dans le sillage de la signature lundi de la Déclaration des deux Chefs d’Etat qui inaugure un nouveau chapitre dans la longue histoire commune entre les deux pays amis, en hissant cette relation au rang d’un partenariat d’exception renforcé.

“De par notre position constitutionnelle, nous saluons hautement la teneur de cette Déclaration historique”, a affirmé le président de la Chambre des conseillers.

La visite du Président français, a-t-il dit, “consacre nos relations bilatérales ancrées dans l’Histoire et fondées sur les bases solides du dialogue, des échanges humains et culturels, ainsi que sur une dynamique économique et commerciale aussi diversifiée que renouvelée”.

Au sujet de la question du Sahara marocain, M. Ould Errachid a relevé qu’en tant que représentants de la nation, “nous tenons à remercier la France pour sa position historique” sur ce dossier, hautement saluée par SM le Roi Mohammed VI dans Son discours à l’ouverture de l’actuelle année législative.

Il a fait observer que cette position historique, exprimée par un grand Etat membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU et acteur influent sur la scène internationale, vient soutenir les droits historiques du Royaume, affirmant qu’elle fait triompher le droit et la légalité, de même qu’elle représente un tournant décisif dans l’évolution positive vers une solution définitive à cette question, conformément à l’initiative d’autonomie sous souveraineté marocaine en tant que base unique pour le règlement de ce conflit régional artificiel.