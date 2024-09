M. Talbi Alami s’entretient avec le président de l’Assemblée nationale du Cameroun

lundi, 23 septembre, 2024 à 18:39

Rabat – Le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, s’est entretenu, lundi à Rabat, avec le président de l’Assemblée nationale du Cameroun, Cavayé Yeguié Djibril, en visite de travail au Maroc à la tête d’une importante délégation parlementaire.

Lors de cette rencontre, M. Yeguié Djibril a fait part de sa joie de retrouver le Maroc pour une deuxième visite, se félicitant des progrès et des réalisations accomplis durant les dernières années par le Royaume sur tous les plans, sous la sage conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, indique un communiqué de la Chambre.

Exprimant l’aspiration de son pays à consolider les relations de coopération et de partenariat avec le Maroc dans tous les domaines, le responsable parlementaire a adressé une invitation officielle au président de la Chambre des représentants pour effectuer une visite de travail au Cameroun, qui constituera «une occasion de renforcer les relations de coopération parlementaire entre les institutions législatives des deux pays».

Pour sa part, M. Talbi Alami a souligné la solidité des relations liant les deux pays amis, particulièrement au niveau parlementaire, rappelant les fondations de la politique africaine du Maroc, sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi.

Le président de la Chambre des représentants a, également, mis en avant le rôle prépondérant joué par le Maroc et le Cameroun au niveau du continent africain, particulièrement en ce qui concerne la sécurité, la stabilité et le renforcement du développement et de la coopération sud-sud.

Lors de cette rencontre, marquée par la présence de l’ambassadeur du Cameroun au Maroc, Mouhamadou Youssifou, et les membres de la délégation de l’Assemblée nationale du Cameroun, M. Talbi Alami a, de même, jeté la lumière sur les opportunités prometteuses et les grandes potentialités que recèlent les deux pays, soulignant la nécessité de les exploiter pour renforcer les relations économiques et améliorer les échanges commerciaux au service des intérêts communs des deux pays.