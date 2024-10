M. Talbi Alami s’entretient à Rabat avec le président de la Commission de politique étrangère du Conseil national suisse

Rabat – Le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, a eu, mercredi au siège de la Chambre, des entretiens avec le président de la Commission de politique étrangère du Conseil national suisse, Laurent Wehrli, qui effectue une visite de travail au Maroc.

Ces entretiens, qui se sont déroulés en présence de la présidente du groupe d’amitié parlementaire Maroc-Suisse, Khadija Oualbacha, et de l’ambassadeur de Suisse à Rabat, Valentin Zellweger, ont porté sur les moyens de renforcer la coopération parlementaire, ainsi que sur plusieurs questions régionales et internationales d’intérêt commun, indique un communiqué de la Chambre des représentants.

À cette occasion, M. Talbi Alami a souligné l’importance de renforcer la communication permanente et le dialogue entre les deux institutions législatives, ainsi que l’échange des expertises et expériences, et des points de vue sur les questions et sujets qui relèvent des préoccupations des deux institutions dans les deux pays.

Le président de la Chambre des représentants a, également, mis en exergue les différentes réformes entreprises dans le Royaume, sous le leadership éclairé de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ainsi que les avancées réalisées dans plusieurs domaines tels que l’éducation, la santé, la solidarité, la protection sociale, la migration, les changements climatiques et l’eau.

De son côté, le président de la Commission de politique étrangère du Conseil national suisse s’est félicité du niveau de coopération entre son pays et le Maroc, exprimant la ferme volonté du Parlement suisse de consolider les relations de coopération et d’amitié avec le Royaume.