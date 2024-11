Le Maroc a fait de la promotion de l’égalité et de la parité un axe fondamental dans la mise en œuvre des politiques législatives et des stratégies publiques (M. Ould Errachid)

vendredi, 22 novembre, 2024 à 15:51

Rabat – Le Maroc, sous le Leadership de SM le Roi, a fait de la promotion de l’égalité et de la parité entre les hommes et les femmes un axe fondamental dans la mise en œuvre et l’élaboration des politiques législatives, des stratégies et des programmes publics adoptés a indiqué, vendredi à Rabat, le président de la Chambre des conseillers, Mohamed Ould Errachid.

Dans son allocution à l’ouverture des travaux du premier Forum parlementaire annuel pour l’égalité et la parité, M. Ould Errachid a fait savoir que le Royaume a franchi d’importantes étapes dans ce processus, rappelant le message adressé par SM le Roi aux participants à la 2ème édition du Sommet annuel de l’initiative “Women in Africa”, tenu le 27 septembre 2018 à Marrakech, dans lequel le Souverain souligne que “le Maroc s’engage plus avant sur la voie de l’égalité entre les hommes et les femmes: une finalité considérée comme un droit humain fondamental, un impératif juridique et une exigence socio-économique”.

Dans ce sens, il a mis en avant le rôle du Parlement marocain, avec ses deux Chambres, notamment dans l’implémentation des Hautes Orientations Royales, des chartes internationales, des valeurs universelles et de la législation nationale qui stipulent l’égalité des genres sans aucune discrimination, ainsi que soutenir les efforts visant à promouvoir l’égalité et la parité.

Et de noter que la question de la parité et de l’égalité des genres, au niveau national, s’affiche en tête des préoccupations du Parlement, estimant qu’il ne s’agit pas seulement d’une finalité législative ou un engagement constitutionnel d’augmenter le nombre de sièges et de développer la représentation des femmes dans divers postes, mais plutôt lié au rôle pionnier que devrait assumer le Parlement en vue d’enrichir le débat national autour des questions liées à l’autonomisation des femmes, consolider et établir une culture de parité et d’égalité effective, et une participation équitable des deux genres à la gestion des divers aspects de la chose privée et publique.

Pour ce faire, M. Ould Errachid met l’accent sur le renforcement des réformes législatives et institutionnelles et sur l’adoption de politiques d’intervention encadrées, à travers une approche législative avancée visant à surmonter les obstacles structurels, et promouvoir la participation efficace et influente des femmes dans divers domaines de la vie politique, économique et sociale.

Il s’agit aussi, selon le président de la Chambre des conseillers, de promouvoir le changement sociétal à travers la sensibilisation, en mettant fin à l’impunité et en exploitant les canaux de socialisation pour éduquer sur les valeurs d’égalité, de justice et d’équité, et en stimulant un débat public encadré par la connaissance scientifique des phénomènes sociaux y afférents.

À cet égard, il a ajouté que cette dynamique de réforme croissante que connaît le Maroc dans le domaine de la promotion de l’égalité et de la parité est basée sur des piliers normatifs et sur des valeurs, notamment les dispositions de la Constitution et l’adhésion volontaire du Royaume au système international des droits de l’Homme, ainsi que le renforcement des attributions des institutions nationales des droits de l’Homme dans le domaine de la protection et des griefs.

De même, M. Ould Errachid promeut l’évolution progressive vers l’intégration de la dimension d’égalité des genres dans les programmes et plans de développement régionaux et locaux, conformément à la dynamique nationale, en droite ligne avec le chantier de la régionalisation avancée et la politique de déconcentration administrative.

Dans la foulée, le président de la Chambre des Conseillers a fait observer que les différentes parties (gouvernement, parlement et acteurs non gouvernementaux) sont appelées à continuer de travailler selon une approche basée sur la capitalisation des acquis et ce, en fonction des dispositions prévues sur les plan constitutionnel, légal ou réglementaire, non pas comme un objectif en soi, mais en tant que moyen à même de faciliter l’égalité des chances d’accéder à des postes de décision, de changer le stéréotype bien ancré sur le rôle des femmes et de mettre en valeur leurs capacités à conduire la locomotive de changement escompté dans toutes ses dimensions institutionnelles.

Il convient de noter que l’organisation de ce forum s’inscrit dans la stratégie de la Chambre des Représentants visant à activer les Directives Royales et les exigences constitutionnelles et juridiques liées à la promotion de la condition féminine, ainsi que dans le cadre de l’implication du Conseil avec toutes ses composantes. dans l’effort national visant à promouvoir et à faire progresser les droits des femmes.

Il vise à institutionnaliser le débat parlementaire sur l’égalité et la parité, à encourager le dialogue public entre le Parlement et toutes les parties concernées, ainsi qu’à échanger les expériences, les savoir-faire et les meilleures pratiques en matière d’égalité et de parité.

Le Forum met en lumière les expériences comparées et les meilleures pratiques en matière d’égalité et de parité, à travers deux axes principaux portant sur “L’autonomisation des femmes et le renforcement de leur participation à la vie publique” et “Les politiques publiques sociales: l’égalité et la parité comme objectifs”.