Marrakech : présentation d’un guide parlementaire pour la protection de la mer Méditerranée et de son littoral

vendredi, 12 juillet, 2024 à 11:42

Marrakech – Un guide parlementaire dédié à la protection de la mer Méditerranée et de son littoral a été présenté, jeudi en marge du 2è Forum parlementaire économique de Marrakech pour la région euro-méditerranéenne et du Golfe.

Ce guide, destiné aux parlementaires en poste dans la région méditerranéenne et au sein du parlement européen, ainsi qu’au personnel qui les assiste dans l’exercice de leurs fonctions, combine un résumé analytique de la documentation du système du Programme des Nations Unies pour l’environnement/Plan d’action pour la Méditerranée (PNUE/PAM) – Convention de Barcelone.

Il comprend également les textes de la Convention de Barcelone et de ses protocoles, les décisions adoptées par les parties contractantes et certains éléments des obligations de communication (rapports de mise en œuvre), outre une étude documentaire sur les processus parlementaires, en s’appuyant sur les publications pertinentes du PNUE et d’autres ressources.

Ce document se compose de deux parties, la première porte sur une introduction didactique qui présente les dimensions juridiques et institutionnelles du système PNUE/PAM-Convention de Barcelone, en offrant des informations essentielles et des ressources pour des recherches plus approfondies.

La deuxième partie, quant à elle, consiste en un manuel qui propose un ensemble de mesures que les parlementaires peuvent prendre dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions essentielles.

Les recommandations non perspectives proposées par ce manuel sont conçues pour servir d’orientations, de conseils et de catalyseurs à des réflexions plus approfondies et à des efforts avancés par les parlementaires œuvrant dans le pourtour de la mer Méditerranée.

Initié par la Chambre des conseillers et l’Assemblée parlementaire de la Méditerranée (APM), le Forum parlementaire économique de Marrakech pour la région euro-méditerranéenne et du Golfe représente une opportunité idéale pour les parlementaires et les partenaires fondateurs de l’APM pour interagir avec les acteurs politiques et économiques des secteurs public et privé, ainsi qu’avec les milieux académiques et la société civile.

L’organisation de cette deuxième édition du forum, dont les travaux se poursuivront ce vendredi, reflète l’engagement de l’APM dans le processus de renforcement de la coopération parlementaire afin de créer une zone économique et financière plus intégrée et durable entre les pays euro-méditerranéens et les pays du Golfe.