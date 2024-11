Le ministère de l’Intérieur poursuit la libération du domaine public et sa mise à la disposition des collectivités territoriales (M. Laftit)

lundi, 25 novembre, 2024 à 20:10

Rabat – Le ministère de l’Intérieur oeuvre continuellement à libérer le domaine public et à le mettre à la disposition des collectivités territoriales en vue de son “exploitation optimale pour le développement communal”, a indiqué, lundi à Rabat, le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit.

En réponse à une question sur les “répercussions positives de la libération du domaine public sur le paysage urbain et le développement territorial” lors de la séance des questions orales à la Chambre des représentants, M. Laftit a précisé que le domaine public collectif, qui peut être un levier de développement communal, connait de nombreux problèmes notamment son occupation non autorisée.

Le ministre a ainsi mis en avant le travail important et les grands efforts déployés par les collectivités territoriales et les autorités locales pour créer des espaces destinés à réabriter les usagers du domaine public, en particulier les vendeurs ambulants, notant que l’action continue entre les collectivités territoriales et les autorités publiques reste une condition nécessaire pour faire du domaine public un levier permanent pour la modernisation des collectivités territoriales.