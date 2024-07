Mondial 2030 : réunion élargie sur les préparatifs de la ville de Tanger

jeudi, 11 juillet, 2024 à 21:00

Tanger – Le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, a présidé, jeudi au siège de la Wilaya de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, une réunion élargie consacrée à l’examen de l’état d’avancement des préparatifs de la ville de Tanger pour abriter la Coupe du monde de football 2030.

Cette rencontre, à laquelle ont pris part notamment le président de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF), Fouzi Lekjaa, le Wali de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, gouverneur de la préfecture de Tanger-Assilah, Younès Tazi, ainsi que des responsables des établissements publics et des services extérieurs concernés par les préparatifs en cours pour l’organisation de la Coupe du monde 2030.

A cette occasion, l’accent a été mis sur les projets d’aménagement et d’infrastructures en cours pour permettre à la ville de Tanger de répondre aux standards de la Fédération internationale de football (FIFA) et garantir une bonne organisation à la hauteur de cet évènement footballistique planétaire.

Dans ce sens, les exposés ont mis en avant l’avancement de l’extension du grand stade de Tanger et de l’aéroport de Tanger Ibn Battouta, l’aménagement des ports Tanger Med Passagers et Tanger ville, l’étude de l’extension du réseau ferroviaire au profit des agglomérations avoisinantes, la mise à niveau des voies de circulation, la réhabilitation des parkings de voiture dans les alentours du stade, l’augmentation de la capacité d’hébergement des hôtels, et d’autres projets programmés, outre l’adéquation de la formation professionnelle pour mobiliser les ressources humaines nécessaires en prévision de ce rendez-vous sportif.

S’exprimant à cette occasion, M. Laftit a indiqué que cette réunion s’inscrit dans le cadre d’une tournée dans les villes candidates pour accueillir les matchs du Mondial, en vue de faire le point sur les préparatifs en cours et s’enquérir des moyens et des exigences pour que Tanger soit bien au rendez-vous de cet évènement international, d’autant plus que cette ville, de par sa position géographique, constitue un trait d’union avec l’Espagne et le Portugal.

M. Laftit a également relevé que Tanger a connu, conformément aux hautes directives Royales, au cours des dernières 25 années une grande évolution grâce aux projets d’envergure et à la vision intégrée pour faire de Tanger une ville moderne, soulignant la nécessité d’achever tous les chantiers en cours ou programmés dans le cadre des préparatifs pour l’organisation de la Coupe du monde dans les délais impartis.

Pour sa part, M. Lekjaa a précisé que cette réunion intervient dans le cadre d’une série de rencontres programmées en vue d’examiner l’état d’avancement des préparatifs en cours dans les différentes régions du Royaume pour abriter les manifestations footballistiques planétaires, à leur tête la Coupe du monde 2030.

Tanger, à la faveur de la vision éclairée de Sa Majesté le Roi, s’est engagée dans un processus de développement soutenu depuis environ 25 ans, a assuré M. Lekjaa, appelant à la mobilisation de l’ensemble des intervenants pour achever les préparatifs et permettre ainsi à Tanger et à la région en général d’assurer une organisation exceptionnelle de cette grand-messe footballistique qui consacre la renommée historique et civilisationnelle de la ville.

Cette réunion intervient après une série de rencontres similaires à Rabat, Agadir, Fès et Casablanca, et prochainement à Marrakech, dans le cadre des préparatifs intenses pour l’organisation de la Coupe du monde 2030 aux côtés de l’Espagne et du Portugal.