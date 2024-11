Le nombre des écoles communales s’élève à 329 en 2024 (Ministre)

lundi, 25 novembre, 2024 à 23:39

Rabat – Le nombre des écoles communales est passé de 226 en 2021, à 329 en 2024, soit une augmentation de 103 écoles, a indiqué, lundi à Rabat, le ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Mohamed Saad Berrada.

En réponse à une question sur “la généralisation des écoles communales dans le monde rural”, lors d’une séance de questions orales à la Chambre des représentants, M. Berrada a fait état de plus de 83.000 élèves qui bénéficient des prestations de ces écoles, soulignant que la feuille de route pour la réforme du système éducatif national pour la période 2022-2026 a élargi l’offre scolaire communale et permis d’amender les dispositions de la loi-cadre 51.17 relative au système d’éducation, de formation et de recherche scientifique.

De même, le ministre a noté que 51 écoles communales supplémentaires seront construites en 2025, relevant que les efforts du ministère se poursuivent pour promouvoir les écoles communales.

Dans sa réponse à une autre question sur “le rapprochement de l’éducation des citoyens”, le ministre a indiqué que le système éducatif compte plus de 12.300 établissements scolaires, dont 8.500 établissements d’enseignement primaire, 2.298 établissements d’enseignement collégial, 1.500 établissements d’enseignement secondaire, et environ 13.000 écoles satellites situées dans diverses zones reculées.

Et d’ajouter que le taux de couverture de l’enseignement primaire au niveau des communes rurales a atteint 100%, alors que ce pourcentage est de 77% pour l’enseignement collégial, faisant remarquer qu’un ensemble de normes ont été fixées pour la construction des établissements scolaires, notamment les indicateurs démographiques, le rattrapage des déficits, la gestion des ressources humaines et la disponibilité de l’assiette foncière.