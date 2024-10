Parlement: le taux d’interaction du gouvernement avec les questions écrites s’élève à 71,13 % (M. Baitas)

lundi, 21 octobre, 2024 à 18:41

Les moyens de renforcement des relations économiques entre le Maroc et l’Estonie ont été au centre des entretiens, lundi à Rabat, entre le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, et le ministre estonien des Affaires étrangères, Margus Tsahkna.