Politique migratoire: L’approche marocaine mise en avant au Panama

vendredi, 5 juillet, 2024 à 18:13

Panama City – L’approche du Maroc en matière de gestion migratoire a été mise en avant au Panama, lors d’un colloque organisé à l’occasion de la visite de travail qu’effectue le président de la Chambre des conseillers, Enaam Mayara dans ce pays d’Amérique latine.

Lors de cette visite, qui intervient sur invitation du président du Parlement d’Amérique latine et des Caraïbes (Parlatino), M. Mayara est accompagné d’une délégation composée de MM. Abderrahmane Ouafa, Abdelkader Salama, et Ahmed Lakhrif, représentants de la Chambre des conseillers respectivement auprès du Parlement Latino-américain, du Parlement andin, et du Parlement centraméricain (PARLACEN).

Les membres de la délégation ont pris part à une série d’activités en prévision de la célébration du 60ème anniversaire du Parlatino, le groupement parlementaire le plus large et le plus ancien au niveau de la région d’Amérique latine et des Caraïbes.

Intervenant lors de ce colloque sur l’immigration, M. Lakhrif a passé en revue les piliers de la politique migratoire du Maroc, en soulignant la particularité du Royaume en tant que pays à la fois d’origine, de transit et d’accueil des immigrants en provenance de plusieurs pays.

Il a relevé que le Maroc, conformément aux Hautes directives de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a mis en place une politique d’immigration et d’asile humaniste et respectueuse de la dignité et des droits des migrants. Cette politique vertueuse a consacré la place du Maroc en tant que terre d’accueil où les réfugiés et les migrants bénéficient de la protection et jouissent des mêmes droits que les citoyens marocains en matière d’éducation, de logement, d’accès aux soins de santé, de formation professionnelle et d’emploi, a-t-il dit.

M. Lakhrif a également fait remarquer que cette politique pionnière, intégrée et responsable, est basée sur une gestion des frontières conforme aux conventions internationales pertinentes et se démarque par une profonde dimension humaniste, notamment à travers la Stratégie nationale d’immigration et d’asile qui a été lancée en 2013 et qui reflète une approche inclusive solidaire consacrant la politique africaine du Royaume.

La gouvernance de la question migratoire au Maroc est régie par une vision solidaire et humaniste, en droite ligne des Hautes orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Leader de l’Union africaine sur les questions migratoires, a-t-il encore indiqué.

Évoquant la place qu’occupe la communauté marocaine résidant à l’étranger dans les priorités du Royaume, l’intervenant a souligné que le Maroc est en train de finaliser une stratégie nationale pour se mettre au diapason des changements profonds de l’immigration marocaine et des nouvelles tendances et enjeux liés à la question migratoire.

Cette nouvelle stratégie, selon lui, repose notamment sur le renforcement de l’identité et de la culture de la communauté marocaine à l’étranger, la protection de ses droits et intérêts, la valorisation de sa contribution au développement de son pays d’origine, ainsi que des mesures visant à promouvoir le patrimoine du Royaume au niveau international.

Par ailleurs, le représentant de la Chambre des conseillers auprès du PARLACEN a indiqué que ce colloque sur l’immigration intervient au lendemain de la signature d’un accord entre le président de la Chambre des conseillers et son homologue du Parlement de l’Amérique Latine et des Caraïbes, portant sur l’élargissement des rôles et des fonctions de la “Bibliothèque Roi Mohammed VI”, considérée comme un symbole et un modèle de réussite de la coopération parlementaire Sud-Sud.

Cette coopération puise dans un esprit de dialogue, de consultations et de respect de la souveraineté nationale et de l’intégrité territoriale des pays, a-t-il conclu.