Le Premier vice-président de la Chambre des représentants s’entretient avec une délégation parlementaire vietnamienne

jeudi, 19 septembre, 2024 à 22:11

Rabat – Le Premier vice-président de la Chambre des représentants, Mohamed Sabbari a eu des entretiens, jeudi à Rabat, avec une délégation parlementaire de la Commission de la culture et de l’éducation de l’Assemblée nationale vietnamienne, actuellement en visite au Royaume.

Cette rencontre a été l’occasion de saluer la qualité des relations d’amitié entre le Maroc et la République du Vietnam, tout en rappelant les étapes historiques qui ont contribué à la consolidation des liens entre les deux pays, indique un communiqué de la Chambre des représentants, ajoutant que M. Sabbari a affirmé que les deux pays partagent une histoire commune de lutte nationale pour l’indépendance.

Dans ce sens, M. Sabbari a souligné que le monument historique “Bab Al Maghariba”, situé au nord de la capitale Hanoï, représente le plus grand témoignage de la mémoire historique commune entre les deux pays, faisant part de la volonté de la Chambre des représentants de saisir toutes les opportunités disponibles pour approfondir et développer les relations bilatérales à différents niveaux, et ce dans le cadre des mécanismes de partenariat et de coopération parlementaires, ajoute la même source.

Il a également indiqué que le Maroc considère le Vietnam comme une porte d’entrée vers l’Asie, d’où l’importance d’examiner de manière conjointe des moyens et mécanismes à même de développer davantage les relations entre les deux pays.

Pour sa part, la délégation parlementaire de l’Assemblée nationale vietnamienne s’est réjoui des échanges entre les deux parties, faisant part de sa volonté d’oeuvrer de concert pour soutenir les questions parlementaires d’intérêt commun.

A cet égard, le président de la Commission de la culture et de l’éducation de l’Assemblée nationale vietnamienne, HA TV Van a passé en revue les étapes historiques et diplomatiques les plus marquantes des relations distinguées entre le Vietnam et le Maroc, établies depuis 1961 et renforcées au fil des ans à la faveur du dialogue, de la concertation et de la coopération, appelant à hisser ces relations à des niveaux supérieurs, étant donné que le Maroc constitue une porte d’entrée vers le continent africain.

Lors de cette rencontre marquée par la présence de l’ambassadeur du Vietnam à Rabat, Le Kim Quy, les deux parties ont appelé à une coopération conjointe pour promouvoir les relations parlementaires bilatérales et multilatérales, ainsi que la coordination dans divers forums parlementaires régionaux et internationaux.