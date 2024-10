Le président de la Chambre des représentants s’entretient avec une délégation vietnamienne

lundi, 14 octobre, 2024 à 17:23

Rabat – Le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, s’est entretenu lundi au siège de la Chambre avec une délégation de la Commission de travail des députés de l’Assemblée nationale du Vietnam, conduite par M.Nguyen Tuan Anh.

Cité par un communiqué de la Chambre des représentants, M. Talbi Alami a salué, lors de cette rencontre à laquelle a assisté l’Ambassadeur du Viet Nam au Maroc, Lê Kim Quy, le niveau remarquable des relations entre les deux pays, en particulier au niveau parlementaire, tant sur le plan bilatéral que multilatéral.

À cette occasion, il a aussi présenté un aperçu des réformes et des grands chantiers entrepris par le Royaume sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ainsi que des explications détaillées sur l’organisation administrative et électorale du Maroc et sur la structure et les compétences de la Chambre des représentants, notamment en ce qui concerne l’évaluation des politiques publiques.

De son côté, M. Nguyen Tuan Anh, membre de l’Assemblée nationale vietnamienne, a salué au nom de la délégation du Comité des affaires des députés, a salué le rôle de leadership du Maroc au niveau du continent africain.

De même, il a précisé que cette visite vise principalement à approfondir la coopération entre les deux institutions législatives des deux pays et à partager les expériences et expertises.

Il est prévu que la délégation du Comité des affaires des députés de l’Assemblée nationale du Vietnam tienne une série de réunions avec plusieurs Commissions permanentes de la Chambre des Représentants, précise le communiqué.

La Chambre des représentants du Maroc et l’Assemblée nationale du Vietnam ont signé un accord de coopération en 2017 à Hanoï.