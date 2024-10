Le Président français prononce un discours devant les membres des deux Chambres du Parlement

mardi, 29 octobre, 2024 à 8:16

L’Ambassadeur Représentant Permanent du Maroc auprès de l’Union africaine (UA) et la CEA-ONU, Mohamed Arrouchi s’est entretenu, lundi au siège de la Résidence de la Mission du Royaume à Addis-Abeba, avec l’ambassadeur US auprès de l’UA et représentante permanente auprès de la CEA-ONU, Stepahnie S. Sullivan.