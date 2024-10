Production cinématographique et audiovisuelle: les mesures gouvernementales sont à même d’augmenter la valeur des investissements étrangers (M. Bensaid)

lundi, 14 octobre, 2024 à 21:35

Rabat – Le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, a indiqué, lundi à Rabat, que les mesures prises par le gouvernement sont à même d’augmenter la valeur des investissements étrangers dans le secteur de la production cinématographique et audiovisuelle au Maroc.

En réponse à une question orale sur “Le renforcement de l’image du Maroc en tant que destination de tournage pour les productions cinématographiques internationales” adressée par le Groupe Authenticité et Modernité à la Chambre des représentants, M. Bensaid a expliqué que “le gouvernement a augmenté le soutien public accordé aux productions cinématographiques internationales en vue de les attirer, car elles sont considérées comme des investissements étrangers d’une grande importance”, faisant part de son ambition d’atteindre 1% de la valeur totale des investissements mondiaux, estimée à environ 30 milliards d’euros, d’ici 2025.

Dans ce sens, il a noté l’augmentation du volume des investissements dans les productions cinématographiques étrangères, expliquant qu’il a atteint un milliard de dirhams au cours de l’année 2023, contre 500 millions de dirhams en 2021.

M. Bensaid a affirmé que le ministère considère le cinéma comme l’une de ses priorités, “compte tenu du rôle important que joue ce secteur dans la création d’emplois et le renforcement de l’image du Maroc à l’échelle internationale”, soulignant que cet intérêt s’inscrit également dans le cadre de la stratégie du ministère visant à promouvoir les industries culturelles et créatives (ICC).

Et d’ajouter que le Centre cinématographique marocain (CCM) prend part à l’ensemble des festivals et marchés internationaux dans le but d’attirer les investisseurs, affirmant que “le Maroc demeure l’une des destinations privilégiées pour les productions cinématographiques mondiales, grâce à ses potentialités logistiques et humaines”.